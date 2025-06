Nothing Phone (3) krijgt zeven jaar updates en Snapdragon 8s Gen 4

Nieuwe details zijn gedeeld door Nothing, voor de aankomende Nothing Phone (3). Het nieuwe high-end toestel zal langer bijgehouden worden met updates en daarnaast is informatie over de chipset bekend.

Nothing Phone (3): updates en processor

In aanloop naar de officiële aankondiging van de nieuwe Nothing Phone (3) komen we steeds meer te weten over het toestel. De fabrikant bevestigt dat er een Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 in het toestel wordt gestopt. Volgens Nothing zorgt deze voor een 88% verbetering in de GPU-snelheid, een 33 procent snellere CPU en 125 procent verbetering in de NPU-speed, in vergelijking met de Nothing Phone (2). Eerder werd al duidelijk dat de nieuwe Nothing Phone (3) zich als high-end zal gedragen.

Op de vraag waarom Nothing niet gekozen heeft voor een andere chipset, zoals de Snapdragon 8 Gen 3, heeft de fabrikant een duidelijk antwoord. Met die chipset zou de fabrikant beperkt zijn tot vier jaar updates. Met de nieuwe chipset belooft het merk gelijk een beter updatebeleid dan bij andere Nothing-toestellen.

In totaal krijgt de Nothing Phone (3) zeven jaar aan updates. Het gaat hierbij om beveiligingsupdates. De nieuwe smartphone zal vijf Android-updates krijgen. Het huidige model heeft drie Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates. De nieuwe Nothing komt op 1 juli.