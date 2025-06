Nothing komt 1 juli met eerste koptelefoon

Nog een nieuw product gaan we op 1 juli zien van fabrikant Nothing. Het merk laat weten dat het komt met de Nothing Headphone (1), de eerste koptelefoon van het merk.

Nothing Headphone 1 is onderweg

Naast de Nothing Phone (3) komt er nog een nieuw product aan van Nothing. Het merk is goed in het maar blijven teasen van producten, voordat we het definitief te zien krijgen. Dat is nu het geval bij de Nothing Headphone (1). Deze nieuwe koptelefoon zal op 1 juli definitief aangekondigd worden. Het is een nieuwe productgroep voor de fabrikant, hoewel er eerder al wel in-ear oordopjes werden uitgebracht door het merk.

Vorige maand sloten Nothing en de Britse speakerfabrikant KEF een samenwerking, waardoor Nothing ook nieuwe productgroepen kon lanceren. Of de nieuwe Headphone (1) van het merk ook in samenwerking met KEF is gemaakt, dat is nu nog niet bekend. Sowieso worden er niet veel details gedeeld over het nieuwe product. Wel zal de koptelefoon samen met de nieuwe Nothing Phone (3) aangekondigd worden. Dat zal de nieuwe high-end smartphone worden van het merk, met een aanzienlijk hoger prijskaartje.