Nothing Phone (3a) en (3a) Pro aangekondigd: veel voor weinig

Nothing heeft de langverwachte Nothing Phone (3a) en Nothing Phone (3a) Pro aangekondigd. Het merk van de voormalig OnePlus-oprichter wil laten zien wat je allemaal kunt krijgen voor relatief weinig geld. De smartphones komen op de markt met een prijs vanaf 349 euro.

Nothing Phone (3a) serie officieel

Na maanden van lekken en geruchten, is het moment daar dat Nothing de nieuwe Nothing Phone (3a) serie officieel heeft aangekondigd. De serie bestaat uit twee modellen, waarbij enkele gelijkenissen zijn. Zo hebben zowel de Nothing Phone (3a) als de Nothing Phone (3a) Pro een 6,77 inch AMOLED-scherm. Deze levert een resolutie van 2392 x 1080 pixels en heeft een verversingssnelheid van 120Hz. Met een maximale piekhelderheid van 3000 nits ligt de maximale helderheid 131 procent hoger dan bij de Nothing Phone (2a). De bescherming is middels Panda Glass. Beide modellen krijgen de Snapdragon 7s Gen 3 chipset mee, samen met een 5000 mAh batterij en 50W opladen. Alleen het Pro-model biedt eSIM-ondersteuning, bovenop de dual-nano-sim support.

De Nothing Phone (3a) en Nothing Phone (3a) Pro zijn IP64 gecertificeerd en draaien op Android 15 met Nothing OS 3.1. De fabrikant is gelijk duidelijk over wat je qua updates kunt verwachten; de mid-end modellen krijgen drie jaar Android OS-updates en zes jaar beveiligingsupdates. De twee smartphones krijgen achterop de lichtgevende Glyph Interface en er is de nieuwe Essential Key en Essential Space. Je kunt op de Essential Key drukken om inhoud vast te leggen en deze in de Essential Space opslaan. Je kunt bijvoorbeeld de knop ook lang ingedrukt houden door een spraaknotitie op te nemen, en de knop ingedrukt houden door naar opgeslagen inhoud te gaan. Wel benadrukt Nothing dat het gaat om vroegtijdige toegang, wat aangeeft dat het project nog in ontwikkeling is.

Het schieten van foto’s kan met de 50 megapixel hoofdcamera op de twee toestellen. Deze is samen met Samsung ontwikkeld. Middels deep-learning algoritmes moet het de beeldhelderheid verbeteren, ruis te verminderen en realistische kleuren vastleggen, zo belooft Nothing. Het Pro-model van de Nothing Phone (3a) biedt nog een verdere technologie, wat ook terug te zien is aan de grotere cameramodule. Deze biedt een snellere autofocus en dubbele pixelcapaciteit, wat moet zorgen voor nog meer details. Daarbij heeft de Nothing Phone (3a) Pro een 50MP periscooplens met 3x optische zoom, waar dit bij het ‘standaard’ model een ‘normale’ 50 megapixel camera is. Beide devices hebben ook een 8 megapixel groothoeklens. De (3a) heeft een 32MP front-camera, de (3a) Pro een 50MP lens.

Beschikbaarheid

De toestellen zijn vanaf 11 maart breed beschikbaar. De prijzen en specificaties zijn als volgt;

Nothing Phone (3a) in zwart, wit en blauw

8GB + 128GB: 349 euro

12GB + 256GB: 399 euro

Nothing Phone (3a) Pro in grijs en zwart

12GB + 256GFB: 479 euro

Nothing Phone (3a) Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend