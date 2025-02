Nothing onthult nieuw ontwerp voor Nothing Phone (3a) series

Nothing heeft een nieuwe video gepubliceerd, waarbij het ontwerp van de Nothing Phone (3a) serie getoond wordt. Het gaat hierbij om de Pro-versie, en daar valt iets bijzonders op; de enorme cameramodule.

Nothing Phone (3a) serie in video

We krijgen wederom nieuwe berichten binnen van Nothing. Het bedrijf deelt trots een video waarin het ontwerp van de nieuwe smartphone uit de doeken wordt gedaan. Eerder zagen we al beelden van de nieuwe toestellen. Toen kregen we ook enkele specificaties te weten.



Nothing staat erom bekend dat het graag voorafgaand aan de aankondiging, alvast de nodige details deelt over nieuwe modellen. Dat is nu ook het geval, met een video waarin we het ontwerp van de Nothing Phone (3a) series wordt onthuld. Het lijkt te gaan om het Pro-model, waarvan we eerder ook foto’;s voorbij hebben zien komen. Dat toestel krijgt een gigantische cameramodule met een aparte vorm. Volgens het merk is dat nodig voor de toepassing van de periscooplens. Dit type camerasensor is dikker. Met deze lens moet 60x zoomen mogelijk gemaakt worden.

Op 4 maart is de aankondiging van het nieuwe toestel. De Nothing Phone (3a) serie wordt verwacht met een Snapdragon 7s Gen 3 chipset van Qualcomm en een 6,72 inch AMOLED-scherm. Ook de lichtgevende achterkant, genaamd de Glyph Interface, is weer terug te vinden bij de modellen.