Fotokiezer in Android krijgt ontzettend handige zoekfunctie

Wil je in Android vanuit een app een foto sturen, dan kan het best even zoeken zijn naar die ene foto. Gelukkig heeft Google nu iets nieuws geïntroduceerd voor Android: de zoekfunctie in de fotokiezer. Een ontzettend handige functie waar we lang op hebben moeten wachten.

Fotokiezer met zoekfunctie

Het delen van foto’s op Android wordt binnenkort een stuk eenvoudiger. De fotokiezer, ofwel het venster dat je ziet wanneer je een afbeelding probeert toe te voegen in een andere app, krijgt namelijk een zoekfunctie. Deze kleine, maar belangrijke toevoeging maakt het mogelijk om sneller specifieke foto’s of video’s te vinden, zonder eindeloos te hoeven scrollen.

De fotokiezer is ontworpen met privacy en veiligheid in gedachten. In plaats van apps volledige toegang te geven tot je hele fotobibliotheek, kies je handmatig wat je wilt delen. Dit systeem bestaat al enkele jaren, maar was tot nu toe beperkt in functionaliteit. Vooral wanneer je veel foto’s op je apparaat hebt staan, kon het lastig zijn om snel de juiste afbeelding terug te vinden. De nieuwe zoekbalk verschijnt bovenaan het selectievenster en stelt je in staat om trefwoorden in te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het typen van “strand”, “selfie” of “Parijs” om snel bij de juiste foto’s te komen.

Hoewel het nog niet bekend is welke zoekcriteria precies worden ondersteund, lijkt het systeem in staat te zijn om op basis van basisinformatie zoals datum, locatie en herkende objecten of mensen in je foto’s te filteren. Dat maakt het veel praktischer bij het kiezen van een foto voor een app als WhatsApp, Instagram of Gmail.

De vernieuwde fotokiezer wordt op dit moment langzaam uitgerold. De update is nog niet op alle apparaten beschikbaar.