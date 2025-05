Google test met QR-codes voor delen in Google Foto’s

Google werkt aan een nieuwe manier om albums en herinneringen in Google Foto’s te delen. In plaats van de huidige methoden zoals Snel delen of het kopiëren van een link, onderzoekt het bedrijf de mogelijkheid om QR-codes te gebruiken. Deze functie is op dit moment nog in ontwikkeling en wordt intern getest.

Google Foto’s krijgt QR-functie

Volgens een analyse van de code in versie 7.26 van de Google Foto’s-app, zou de QR-codefunctionaliteit specifiek bedoeld zijn voor het delen van hele albums of herinneringen. De functie is dus niet gericht op het delen van losse foto’s, waarvoor gebruikers al langer de Snel delen-optie kunnen gebruiken. Daarmee kunnen foto’s snel gedeeld worden met apparaten in de buurt, soms ook via een QR-code. De nieuwe functie is daarvan gescheiden en biedt een aparte manier van delen.



De werking is eenvoudig. Wanneer gebruikers een album of herinnering openen, verschijnt in het deelscherm een extra optie: ‘QR-code weergeven’. Door deze te selecteren, wordt een unieke QR-code gegenereerd. Degene met wie u wilt delen, hoeft de code alleen maar te scannen met zijn of haar eigen apparaat. Daarmee krijgt diegene toegang tot het gedeelde album of moment.

Op dit moment lijkt de functie in ontwikkeling. Hij is nog niet beschikbaar voor het brede publiek. Wanneer de functie wel breed beschikbaar komt, is nog niet bekend.