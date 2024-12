Google Foto’s maakt delen nog beter met nieuwe ‘Snel bewerken’-functie

Een nieuwe Snel Bewerken-functie wordt getest door Google Foto’s. Met de nieuwe optie wordt het voor gebruikers mogelijk gemaakt om snelle bewerkingen uit te voeren, voordat je een foto naar iemand verstuurt.

Snel bewerken met Google Foto’s

Google test een nieuwe functie in de Google Foto’s-app: een ‘Snel Bewerken’-venster die opduikt wanneer je een afbeelding wilt delen. Dit scherm maakt het mogelijk om snel aanpassingen te doen, zoals verbeteren of bijsnijden, voordat je de foto deelt met iemand anders. De functie is nog niet breed beschikbaar en wordt momenteel beperkt getest, maar het ligt voor de hand dat gebruikers in de toekomst de functie aangeboden krijgen.

Wanneer je een foto deelt via de Google Foto’s-app, verschijnt de optie voor ‘Snel Bewerken’ alleen als je één afbeelding selecteert. Bij het delen van meerdere foto’s komt het bekende deelmenu tevoorschijn. De ‘Snel Bewerken’-pagina biedt twee knoppen: Verbeteren en Bijsnijden. De knop Verbeteren past automatisch een verbeteringsfilter toe, vergelijkbaar met de standaard ‘Verbeter’-optie in de foto-editor. De knop Bijsnijden opent een eenvoudige interface waarmee je de afbeelding snel kunt aanpassen. Nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, deel je de foto op de bekende manier.

Een gebruiker meldde dat de functie beschikbaar is op zijn Pixel 6 Pro met versie 7.10.0 van de Google Foto’s-app. Hoewel de interface mogelijk nog wordt verfijnd, lijkt Google gericht op het vereenvoudigen van fotobewerking voor gebruikers die geen uitgebreide apps willen gebruiken.

Het is niet bekend wanneer de nieuwe functie beschikbaar komt voor alle gebruikers.