Google Foto’s wordt uitgebreid met Gemini: ‘Vraag om foto’s’

Google gaat galerij-app Google Foto’s voorzien van een fijne toevoeging. Ook hier gaan we AI-assistent Gemini terugzien. Je kunt in de foto-app vragen om foto’s, waarna je fotobibliotheek doorgespit wordt, op zoek naar foto’s die passen bij je zoekopdracht.

Google Foto’s: vragen om foto’s

Tijdens Google I/O heeft Google nieuwe functies aangekondigd voor de dienst Google Foto’s. Waar we tijdens deze ontwikkelaarsconferentie veel gezien hebben aan AI-functies, gaan we dat ook terugzien bij Google Foto’s. De applicatie wordt uitgebreid met een functie genaamd ‘Ask Photos’, ofwel vraag foto’s. Het is een tool die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie en je helpt met het uitzoeken van je foto’s.

Een van de functies waarmee gebruikers van Google Foto’s worden verrast, is het vinden van specifieke inhoud te midden van de overweldigende hoeveelheid foto’s en video’s die dagelijks worden geüpload. Met Ask Photos kunnen gebruikers nu natuurlijke taal gebruiken om vragen te stellen, zoals “Laat me de beste foto zien van elk nationaal park dat ik heb bezocht”, waardoor ze sneller en efficiënter de gewenste inhoud kunnen vinden zonder eindeloos te hoeven scrollen.

Naast het zoeken naar specifieke inhoud, biedt Ask Photos ook de mogelijkheid om nuttige informatie uit foto’s te halen. Gebruikers kunnen vragen stellen over hun leven, zoals waar ze vorig jaar hebben gekampeerd of wanneer bepaalde vouchers verlopen, en Ask Photos zal relevante informatie uit de foto’s presenteren. Deze functie maakt gebruik van de multimodale mogelijkheden van Gemini AI om context en onderwerp in foto’s te begrijpen en details te extraheren, waardoor gebruikers snel antwoorden kunnen vinden op hun vragen.

Daarnaast vereenvoudigt Gemini AI het uitvoeren van taken in Google Foto’s. Bijvoorbeeld, aan het einde van een reis kunnen gebruikers gemakkelijk een reishoogtepunt creëren door simpelweg te vragen, en Ask Photos zal suggesties doen voor topfoto’s die kunnen worden gedeeld op sociale media.

De werking van Ask Photos berust op verschillende stappen, waaronder het begrijpen van de vraag van de gebruiker, het formuleren van een antwoord op basis van relevante zoekresultaten, en het garanderen van veiligheid en privacy. Google benadrukt dat privacybescherming een prioriteit is, waarbij persoonlijke gegevens nooit worden gebruikt voor advertenties en gesprekken en persoonlijke gegevens in Ask Photos niet worden bekeken, behalve in zeldzame gevallen om misbruik of schade aan te pakken.