OnePlus komt met Buds 4, Pad Lite en Watch 3 in kleiner formaat

Nieuwe producten vandaag tijdens de zomerse aankondiging van OnePlus. We schreven al over de Nord 5 en de Nord CE5. Daar komen nog drie producten bij. We maken kennis met een kleiner formaat Watch 3, de OnePlus Buds 4 en de Pad Lite.

OnePlus met nieuwe producten

We schreven zojuist al over de OnePlus Nord 5 en Nord CE5. Deze nieuwe smartphones lichten we uit in het uitgebreide artikel. Maar er zijn nog meer producten getoond door het merk. Zo zien we de allereerst een 43mm variant van de OnePlus Watch 3. Hiermee is hij een slag kleiner dan het 46mm model dat je nu al in de winkels kunt vinden. Onze ervaringen lees je terug in de OnePlus Watch 3 review.

OnePlus Watch 3 43mm

Het OnePlus Watch 3 43mm model heeft een 1,32 inch AMOLED-scherm en heeft een IP68-certificering. Je kunt aan de slag met talloze sportmodi, de 60 seconden check die je uitgebreid inzicht geeft in je gezondheid. Alle gegevens worden net als bij het grotere model verzameld in de OnePlus OHealth app. OnePlus belooft een maximale batterijduur van 60 uur in de Smart Mode. Uiteraard draait ook dit model op Wear OS van Google en is er een Snapdragon W5 Gen 1 chipset. Er is 2GB RAM en 32GB opslagruimte en ondersteuning voor NFC. De prijs van het horloge komt uit op 299 euro.

OnePlus Buds 4

Muziekliefhebbers kunnen aan de slag met de nieuwe OnePlus Buds 4. Deze nieuwe headset geeft je 11 uur lang toegang tot je favoriete muziek, terwijl je in combinatie met de case 45 uur lang van je muziek kunt genieten. De OnePlus Buds 4 zijn voorzien van 6mm tweeters en 11mm woofers, met ondersteuning voor Dual-DAC, LHDC 5.0 en OnePlus 3D Audio. Uiteraard is er ANC aanwezig om ruis te onderdrukken en zitten er in elk oordopje drie microfoons. Middels AI Translate kunnen direct gesprekken vertaald worden. De OnePlus Buds 4 kosten 119 euro.

OnePlus Pad Lite

Een nieuwe tablet tegen een betaalbare prijs; dat is de OnePlus Pad Lite. De WiFi-tablet is voorzien van 6GB RAM met 128GB opslagruimte en biedt een 11,0 inch beeldscherm. Het apparaat is 7,39 millimeter dik en weegt 530 gram. Qua batterijduur zal je je geen zorgen hoeven maken. OnePlus heeft in de tablet een 9340 mAh accu geplaatst met ondersteuning voor 33W snelladen. De tablet is voorzien van de MediaTek Helio G100 chipset.