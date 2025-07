OnePlus deelt nieuwe details voor Nord CE 5 en Buds 4

OnePlus heeft een bericht naar buiten gestuurd over nieuwe producten. Op 8 juli is de aankondiging van het merk met onder andere de OnePlus Nord 5. Er komen ook andere nieuwe producten aan, en het merk deelt nu alvast een lijst met informatie over de OnePlus Nord CE 5 en Buds 4.

OnePlus Nord CE 5 en Buds 4

Op 8 juli is er een nieuwe aankondiging van OnePlus. Het merk zal hier verschillende producten presenteren, zo werd eerder al duidelijk. Nu is het moment dat OnePlus ons meer vertelt over de OnePlus Nord CE 5 en het nieuwe audioproduct; de OnePlus Buds 4. Snelheid, batterijduur en gebruikservaring moeten centraal staan, zo stelt het merk.

OnePlus Nord CE 5

Over de nieuwe OnePlus Nord CE 5, welke dus beschikbaar komt naast de OnePlus Nord 5, komen we al enkele details te weten. De OnePlus Nord CE 5 krijgt een 5200 mAh batterij, met ondersteuning voor 80W snelladen. Middels verschillende technologieën als Battery Health Engine en Bypass Charging, zou je je geen zorgen meer hoeven maken over oververhitting en accuslijtage. Overigens is Bypass Charging een interessante technologie, waarbij stroom direct van de lader naar de telefoon gaat als je het gebruikt, zonder dat daarbij de accu extra belast wordt.

OnePlus geeft de OnePlus Nord CE 5 van de MediaTek Dimensity 8350 Apex chipset. Deze zou moeten zorgen voor prima prestaties bij zwaardere games en ook moeten zorgen voor een lange accuduur. Op het gebied van fotografie krijg je een 50 megapixel hoofdcamera met optische beeldstabilisatie. Net als bij de OnePlus 13 krijg je RAW HDR en Real Tone. Ook kun je filmen in 4K met 60fps. Ook hierbij kun je de HDR-ondersteuning gebruiken.

OnePlus Buds 4

Niet alleen nieuwe smartphones komen eraan. De nieuwe OnePlus Buds 4 krijgen we ook 8 juli te zien. Het merk belooft een luisterduur van 45 uur met het gebruik van de case, en 11 uur op de oordopjes zelf. Middels veegbewegingen regel je het volume of schakel je tussen twee apparaten. Met AI Translation kun je de oordopjes gebruiken voor het realtime vertalen van gesprekken.

Op 8 juli krijgen we alle details te weten. DroidApp houd je natuurlijk op de hoogte.