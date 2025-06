Update voor Poco F7 Ultra, Pro en OnePlus 13

Een nieuwe update wordt uitgerold voor drie Android-toestellen. Gebruikers van de Poco F7 Ultra, Poco F7 Pro en de OnePlus 13 zien een nieuwe update binnenrollen. We zien beveiligingspatches, maar ook nieuwe functies voor smartphones.

OnePlus en Poco krijgen update

Allereerst is er een update bij Poco. De fabrikant voorziet haar twee high-end modellen, de Poco F7 Ultra en Poco F7 Pro, van een nieuwe update. Gebruikers van het toestel zien de beveiligingsupdate van juni binnenkomen op de toestellen. Het is een update van 136MB groot, waarbij geen verdere veranderingen zijn doorgevoerd. Wel gebruiken fabrikanten dit soort gelegenheden om verbeteringen in de stabiliteit en bugfixes door te voeren.

Bij OnePlus is er een update voor de OnePlus 13. We zien een waslijst aan nieuwe functies en mogelijkheden. Er is een widget beschikbaar voor de Mijn Bestanden-app. Daarbij zien we ook een hoop nieuwe functionaliteiten voor de Notities-app van de fabrikant zelf. Zo wordt in tabellen RTF-tekst ondersteund. Ook kun je audio- of videobestanden delen met notities. Er zijn ook verbeteringen voor de privékluis en zijn er systeemverbeteringen. Een update voor de beveiligingsmatch wordt niet gedeeld. Deze blijft staan op mei.

De updates worden vanaf nu verspreid voor de drie modellen.

