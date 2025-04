Poco F7 Ultra review: flitsende krachtpatser is bijna perfect

Poco heeft eind maart haar nieuwe vlaggenschip aangekondigd. In Singapore konden we kennismaken met de nieuwe Poco F7 Ultra. Die telefoon hebben we de afgelopen weken kunnen testen, en onze ervaringen delen we in de Poco F7 Ultra review.

Poco F7 Ultra: onze ervaringen

DroidApp had de eer om eind maart naar het Aziatische Singapore te reizen om de aankondiging van de Poco F7 Ultra en de Poco F7 Pro van dichtbij mee te maken. We deelden vorige week de preview van de F7 Ultra. In de afgelopen weken hebben we de telefoon al uitgebreid aan de tand mogen voelen, en dus is het de hoogste tijd om onze ervaringen met je te delen. Want met de Poco F7 Ultra richt de dochter van Xiaomi zich op de high-end markt, maar dan met een lagere prijs. Een geslaagde zet? Dat lees je in de Poco F7 Ultra review.

Design en interface

De verrassingen die Poco in petto heeft, zien we al met het verkooppakket. Op het scherm van de Poco F7 Ultra is reeds een plastic screenprotector geplakt en zelfs een eenvoudig, siliconen hoesje wordt direct meegeleverd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Apple en Samsung blijft het aanbod hoesjes bij dit soort toestellen altijd wel wat minder, maar dat hoeft de pret niet minder te maken. Hoewel bij ons reviewexemplaar de 120W lader wordt meegeleverd, zit deze volgens de informatie van de fabrikant niet in de retailversies.

We schreven het al in de Poco F7 Ultra review. De smartphone ziet er erg goed uit. De achterkant is gedeeltelijk mat en gedeeltelijk glas, waarin we bij die laatste nog een effect zien, samen met de cameramodule. De telefoon is leverbaar in het geel, of in het zwart zoals we zien bij dit exemplaar. Bij de zwarte kleur zien we een mooie koperen ring om de cameramodule. Het deed me direct denken aan de Nokia 6.1 denken, al zaten daar meer koperen accenten in. De smartphone is aan de rechterkant voorzien van de toetsen, en we zien aan de onderkant de speaker, USB-C aansluiting en simkaartsleuf.

Aan de voorkant van de Poco F7 Ultra zien we een 6,67 inch AMOLED-scherm. Dit levert een resolutie van 3200 x 1440 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Het scherm is goed afleesbaar op zonnige dagen; en dat kwam in Singapore dus goed van pas. Voorop zit ook een 32 megapixel camera voor het maken van selfies.

De telefoon ligt er goed in de hand en glijdt niet snel weg. Wel is het nog altijd een aardige omvang qua telefoon. In dat geval zal het even wennen zijn om de Poco te gebruiken.

Interface

De Poco F7 Ultra heeft dezelfde softwareskin als Xiaomi-toestellen. Dit betekent dat we HyperOS terugzien op de smartphone. In het begin vond ik dit wel echt wennen, maar het went eigenlijk verrassend snel. Wel missen we bijvoorbeeld een optie om de grid aan te passen, waarbij je meer icoontjes toe kunt voegen aan het startscherm. Bekend is ook het menu, dat apps verticaal voor je op een rijtje zet. In het menu zien we echter ook nog handige tabbladen, waarbij bepaalde categorieën aan apps gebundeld worden. Zo heb je snel toegang tot je fotografie-apps, of juist voor communicatie of entertainment.

Wat ons opvalt is dat de interface toch iets strakker lijkt te zijn dan die bij verschillende Xiaomi-modellen. Zo is de interface bij Xiaomi standaard voorzien van vierkante app-icoontjes, en hoewel je thema’s en icoonstijlen kunt downloaden, ziet dit er toch anders uit, in positieve zin.

Het valt op dat het toestel met vrij veel bloaware wordt geleverd. Zo vinden we bijvoorbeeld Amazon Shopping, LinkedIn, WPS Office, AliExpress, Booking en verschillende andere toepassingen al direct op het toestel staan.

Je notificaties worden gebundeld in het ene scherm en zoals we van Android 15 kennen, vinden we de snelle instellingen in het andere scherm. Jammer vinden we dat de snelkoppelingen op het vergrendelscherm niet aangepast kunnen worden. Op de Poco vind je de optie om het Always-on-display te gebruiken, waarmee het scherm altijd aan blijft.

Communicatie en multimedia

Een telefoon is oorspronkelijk ooit uitgebracht om mee te bellen. Dat kan de Poco uiteraard ook. De belkwaliteit is uitstekend en we merken geen vervelende eigenschappen tijdens het telefoneren. Er is ruimte voor twee nano-simkaarten. Maar heel vreemd; we zien geen ondersteuning voor eSIM. Iets wat erg opvallend is, aangezien vrijwel elke high-end vandaag de dag dit biedt. Daarnaast zien we het ook in mid-end toestellen, maar bij Poco is de eSIM-ondersteuning weggelaten uit de Poco F7 Ultra. Nu is dat misschien niet voor iedereen een dealbreaker, het maakt een vakantie-databundel in een land buiten Europa wel een stuk makkelijker. Bij de Poco kan je dat dus vergeten. Jammer.

Op het gebied van multimedia stelt de Poco F7 Ultra niet teleur. De beeldkwaliteit is zoals gezegd erg goed. Voor de muziekliefhebber is er ook goed nieuws. De speakers van de Poco zijn van goede kwaliteit en kunnen goed hard.

Camera

In de cirkelvormige cameramodule van de Poco F7 Ultra zijn drie lenzen te vinden. Dit is een 50 megapixel hoofdcamera, een 50 megapixel telelens en een 32 megapixel groothoeklens. De camera-app is duidelijk in gebruik en legt beelden snel vast. Daarbij kun je nog kiezen uit verschillende modi en kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld zaken als een watermerk of rasterlijnen te gebruiken.

We hebben de camera van de Poco F7 Ultra gebruikt in verschillende omstandigheden. De dagen in Singapore leenden zich daar uiteraard ook goed voor. Met de Poco F7 Ultra maak je absoluut geweldige foto’s. We zien een breed dynamisch bereik en doorgaans zit het met de witbalans ook wel goed. Wel gaat de F7 af en toe met de verzadiging wat enthousiast aan de slag, waardoor soms een foto qua kleuren wat over de top is.

Over het algemeen kunnen we echter absoluut stellen dat de Poco F7 Ultra schitterende foto’s weet te maken. Niet alleen overdag, maar juist ook in de avonduren zien we heldere, scherpe foto’s. Zoomen kan met de telelens 2,5x, waar ook prima resultaten mee te behalen zijn. Tevens kun je kiezen voor 5x hybrid zoom. Ook de groothoeklens levert goed werk, maar we hadden soms de randen wat scherper gezien; al zien we dit vaak bij smartphones.

Bekijk de foto’s die we met de telefoon hebben gemaakt, in het digitale fotoalbum van de F7 Ultra.

Videocamera

Filmen is ook geen enkel probleem met de Poco F7 Ultra. De smartphone laat je in maximaal 8K filmen met 24fps. Uiteraard zijn ook lagere resoluties mogelijk, De videobeelden zijn van hoge kwaliteit en erg kleurrijk. Bij het wisselen tussen lenzen in de avonduren valt op dat er aardig wat kleurverschil zit, iets wat je overdag nauwelijks ziet. Twee video’s die we met de Poco hebben gemaakt, kun je hieronder bekijken.



Prestaties en accuduur

We vinden de krachtige Snapdragon 8 Elite chipset in de Poco F7 Ultra. In verschillende toestellen heeft deze processor zich al bewezen en ook in de Poco is het een koud kunstje. Tel daar de 16GB RAM-geheugen bij op en je hebt een razendsnel toestel. Voor de opslagruimte hebben we 512GB beschikbaar. Er is echter ook een variant beschikbaar met 12GB RAM en 256GB opslagruimte te koop. Wel valt op dat de telefoon soms wat warm wordt, terwijl we hem naar onze mening niet eens zwaar belasten.

Met een 5300 mAh batterij hoef je je voorlopig geen zorgen te maken dat je zonder stroom komt te zitten, zal je denken. De Poco F7 Ultra houdt het een dag wel vol bij gemiddeld tot intensief gebruik, maar daar houdt het wel mee op. We noteren een gemiddelde schermtijd rond de 4,5-5 uur op het mobiele netwerk, en dat is zeker niet slecht, maar met deze capaciteit hadden we iets meer verwacht. Gelukkig is er een keerzijde; is de accu leeg, dan is hij met de 120W lader razendsnel opgeladen. In iets meer dan een half uur heb jij weer een volle accu.

Updatebeleid

Poco was bij de aankondiging direct duidelijk over wat we qua updates kunnen verwachten. Vier Android-updates en zes jaar lang beveiligingsupdates staan gepland voor de F7 Ultra. Dit betekent dat je in ieder geval tot en met Android 19 zeker bent van versie-updates en maart 2031 voor de beveiligingspatches. Het is een minder riant updatebeleid dan concurrenten aanbieden, maar niet slecht te noemen.

Beoordeling

Poco laat met de Poco F7 Ultra zien dat een high-end smartphone niet ver boven de duizend euro hoeft te gaan qua prijs. We hebben de afgelopen weken uitgebreid met de Poco F7 Ultra doorgebracht en dit is erg goed bevallen, de smartphone is ontzettend fijn. Een mooi design, erg goed scherm, goede camera en een razendsnel volgeladen accu. Al moet je die oplader dan wel nog zelf aanschaffen. De batterij is wel gelijk een verbeterpunt voor de smartphone. Hier hadden we echt wel veel meer van verwacht. Slecht is het uithoudingsvermogen niet, maar we hopen dat een software-update hier nog wat verbeteringen in kan brengen.

Ben je op zoek naar een nieuw flagship-toestel dat je niet snel teleur zal stellen, dan kunnen we je de Poco F7 Ultra zeker aanraden. Je kunt de Poco F7 Ultra direct aanschaffen bij Belsimpel. Later komt het toestel ook beschikbaar bij Bol.com, Coolblue en MediaMarkt.

Poco F7 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 699,00 euro