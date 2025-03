Poco kondigt high-ends Poco F7 Ultra en F7 Pro aan

DroidApp was zojuist aanwezig bij de aankondiging van de nieuwe high-end smartphones van Poco. Het dochtermerk van Xiaomi onthulde de Poco F7 Ultra en de Poco F7 Pro in het regenachtige, maar warme Singapore. We praten je helemaal bij over de twee nieuwe modellen.

Poco F7-serie aangekondigd

Twee nieuwe toestellen stonden vandaag centraal bij de aankondiging van Poco in Singapore. Het merk dat zich richt op een jongere doelgroep, zonder de hoofdprijs te vragen, heeft in het Aziatische land de nieuwe high-end smartphones van 2025 aangekondigd. Dit zijn de Poco F7 Ultra en de Poco F7 Pro. De twee modellen komen uiteraard ook naar Nederland. Ook bij deze modellen draait het volgens Poco om ‘extreme kracht en moeiteloze prestaties’. De specificaties liegen er in ieder geval niet om.

Ben je op zoek naar een high-end smartphone met vele mogelijkheden, maar heb je geen zin om de hoofdprijs te betalen, dan kunnen de nieuwe modellen van Poco zeker het overwegen waard zijn. Het dochtermerk van Xiaomi maakt namelijk uitgebreide toestellen wat meer toegankelijker door deze lager te prijzen dan de concurrenten. Dit doet het merk met de Poco F7 Ultra en de Poco F7 Pro.

Poco F7 Ultra

Het ultieme vlaggenschip van Poco is de Poco F7 Ultra. Het is een stijlvol vormgegeven telefoon met een gedeeltelijk glanzend en gedeeltelijk matte glazen achterkant. Het zorgt ervoor dat het toestel er erg strak uitziet. Het scherm is licht gebogen, terwijl het aluminium frame zorgt voor een goede grip. De F7 Ultra is IP68-gecertificeerd en daardoor stof- en waterdicht. Dankzij Poco Shield Glass is het scherm beter beschermd tegen krassen en vallen.

Dankzij de aanwezigheid van de Snapdragon 8 Elite chipset, worden taken razendsnel uitgevoerd. Deze chipset kennen we al van andere toestellen, zoals de OnePlus 13 en de Galaxy S25-serie van Samsung. Deze processor wordt bijgestaan door maximaal 16GB aan werkgeheugen. De accucapaciteit van de Ultra komt uit op een flinke 5300 mAh. De 120W lader wordt meegeleverd, en dat is erg prettig, want daardoor laad je het toestel in 34 minuten volledig op. Ook kun je met 50W draadloos laden. Er is dual-sim ondersteuning, maar geen eSIM.

Poco heeft de F7 Ultra verder uitgerust met haar allereerste speciale, grafische chip. Deze VisionBoost D7-chipset moet naar eigen zeggen de visuele effecten naar een nieuw niveau tillen, wat je onder andere terug gaat zien bij gamen en films kijken. Dat gamen en films kijken doe je overigens op het 6,67 inch grote AMOLED-scherm. Dit display biedt een resolutie van 3200 x 1440 pixels en een verversingssnelheid van maximaal 120Hz. De maximale helderheid komt uit op 3200 nits, en daarmee is het scherm goed afleesbaar op zonnige dagen.

Het maken van foto’s moet ook geen probleem worden met de Poco F7 Ultra. De fabrikant spreekt over het meest geavanceerde beeldsysteem van het merk, tot nu toe. Als eerst zien we de 50 megapixel hoofdcamera, voorzien van een beeldsensor die ook mooie foto’s moet kunnen maken in omgevingen met weinig licht. Dankzij de keuze uit acht klassieke brandpuntsafstanden, kun je flexibel zijn met de camera in elke situatie. Poco levert de F7 Ultra met een 50 megapixel telefotolens waarmee je 2,5x kunt zoomen en een 32 megapixel groothoeklens. Selfies maak je met de 32 megapixel camera aan de voorzijde van het toestel.

De camera van de Ultra is voorzien van nieuwe technieken en mogelijkheden. Zo wordt er gebruik gemaakt van AI, waarbij de software en hardware naadloos op elkaar is afgestemd voor een efficiënte beeldverwerking. De telelens brengt ook 20x ultrazoom, waarbij het ook gebruik maakt van digitale zoom.

Poco F7 Pro

In Singapore maken we ook kennis met de nieuwe Poco F7 Pro. Dit nieuwe model is door de fabrikant uitgerust met de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset. Met dit toestel krijg je verder een flinke 6000 mAh batterij voorgeschoteld, welke je met 90W kunt opladen. Poco levert de F7 Pro met 12GB aan werkgeheugen, samen met 256GB of 512GB aan opslagruimte.

De camera in de Poco F7 Pro biedt een 50 megapixel hoofdcamera, samen met een 8 megapixel groothoeklens. Voorop zit een 20 megapixel front-camera. Het toestel is leverbaar in het blauw, zwart en zilver en ook deze telefoon draait op Android 15 met HyperOS 2. Er zit ook een infraroodsensor op, om de telefoon bijvoorbeeld als afstandsbediening te gebruiken; een functie die we vaker zien bij het merk.

Alles gebeurt bij de Poco F7 Pro op het 6,67 inch grote AMOLED-beeldscherm. Deze levert een resolutie van 3200 x 1440 pixels en kent een maximale helderheid van 3200 nits. Uiteraard zien we ook hier weer de 120Hz verversingssnelheid terug.

Beide smartphones krijgen vier Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates.

Beschikbaarheid

De toestellen van Poco zijn vanaf nu te bestellen via Mi.com. De eigen webwinkel van Xiaomi en Poco geeft je tot en met 10 april ook nog tot honderd euro voordeel. Bij de hogere opslagvariant kun je nog lieten uit extra cadeaus zoals oordopjes of smart home-producten.

De prijzen zijn als volgt;

Poco F7 Ultra:

12GB + 256GB voor 779,90 euro

16GB + 512GB voor 849,90 euro

Poco F7 Pro:

12GB + 256GB voor 599,90 euro

12GB + 512GB voor 649,90 euro

De smartphones zijn te koop bij Bol.com, Coolblue en MediaMarkt.

Houd DroidApp in de gaten, we delen zometeen direct een mooie preview van de nieuwe smartphone!