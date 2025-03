Poco F7 Ultra onderweg: nieuwe high-end smartphone

Poco is vooral bekend als dochtermerk van het grote Xiaomi. De fabrikant lijkt binnenkort met een nieuwe aankondiging te komen. In het nieuws komt de Poco F7 Ultra voorbij, wat een nieuwe high-end smartphone moet worden van het bedrijf.

Poco F7 Ultra is onderweg

Bij een keuringsinstantie is een nieuwe smartphone van Poco opgedoken. De smartphone in kwestie maakt deel uit van de toplijn, de F-serie en zou de naam Poco F7 Ultra meekrijgen. Het nieuwe toestel wordt mogelijk op korte termijn aangekondigd, maar daarover is nog niets bekend. Wel is bekend dat door de certificatie enkele specificaties op straat liggen. Duidelijk is dat Poco met de F7 Ultra een nieuwe high-end smartphone uit wil brengen.

De Poco F7 Ultra wordt naar verluid voorzien van de Snapdragon 8 Elite chipset van Qualcomm. De high-end processor die we ook in de Galaxy S25 en de OnePlus 13 terugzien. Daarbij wordt verwacht dat het toestel met 12GB/16GB aan werkgeheugen komt, samen met 256GB/512GB/1TB aan opslagruimte. Het scherm wordt een 6,67 inch OLED-paneel met 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 3200 x 1440 pixels. De maximale helderheid moet uitkomen op 3200 nits.

Op het gebied van fotografie krijgt de nieuwe Poco F7 Ultra vermoedelijk een 50 megapixel hoofdcamera, 50MP telelens met 2,5x zoom en OIS en een 32MP groothoeklens. Voorop zal een 20 megapixel camera klaarstaan voor het maken van selfies. We kunnen ook een flinke 6000 mAh batterij verwachten met 120W bedraad en 50W draadloos laden. Vanuit de doos draait het toestel op Android 15 met HyperOS 2.

De F6-serie werd in mei vorig jaar aangekondigd. We verwachten dat de nieuwe F7 Ultra ook ergens in de komende maanden zijn gezicht zal laten zien. Geruchten hebben het erover dat het een rebranding zal zijn van de Xiaomi Redmi K80 Pro, welke vooralsnog alleen in China is uitgebracht. Dat is ook het toestel in dit artikel.