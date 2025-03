Xiaomi 15 Ultra en Xiaomi 15 komen naar Nederland: aankondiging op MWC

Voorafgaand aan de start van het Mobile World Congress heeft Xiaomi twee toestellen voor Europa aangekondigd. Het zijn de Xiaomi 15 en de Xiaomi 15 Ultra. Fotografie moet met de nieuwe 15-serie naar een hoger niveau getild worden.

Xiaomi 15-serie officieel

Eind oktober werden de Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Pro al aangekondigd voor de Chinese markt. In de afgelopen week schreven we over de Xiaomi 15 Ultra aankondiging voor eveneens de regio daar. In Barcelona heeft Xiaomi tijdens een event voorafgaand aan het MWC twee toestellen gepresenteerd voor de Europese markt. Het gaat om de Xiaomi 15 en de Xiaomi 15 Ultra. Het Pro-model zal hier niet uitgebracht worden. De focus bij de toestellen ligt op de camera, waarbij de Xiaomi 15 ontworpen is voor optimale gebruiksvriendelijkheid en draagbaarheid, zo benadrukt het merk.

Xiaomi 15

De Xiaomi 15 is uitgerust met een 6,36 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2670 x 1200 pixels, en een hoge piekhelderheid van 3200 nits. De telefoon heeft een Snapdragon 8 Elite chipset en een speciaal IceLoop-koelsysteem die ervoor moet zorgen dat de telefoon koel blijft onder alle omstandigheden. De smartphone heeft een 5240 mAh batterij met 90W snelladen of 50W draadloos laden.

Xiaomi heeft de ’15’ uitgerust met een 50MP hoofdcamera met een diafragma van f/1.6. Zoomen kan met de 50MP telefotolens. Deze maakt het mogelijk om 3x te zoomen. Verder zien we nog een 50 megapixel groothoeklens. Selfies kun je maken met de 32 megapixel selfielens.

Xiaomi 15 Ultra

De meeste aandacht ging uit naar de Xiaomi 15 Ultra. Deze smartphone werd van de week al gepresenteerd voor de Chinese markt. Ook hier zien we de Snapdragon 8 Elite chipset van Qualcomm. Opvallend is dat er wel een paar verschillen zijn met het Chinese model. Zo beschikt het wereldwijde model geen 6000 mAh batterij, maar komt de accucapaciteit van de Xiaomi 15 Ultra uit op 5410 mAh. Snelladen kan met 90W, draadloos laden met 80W. De Pine Green-kleur blijft voorbehouden aan China. Wij kunnen kiezen uit wit, zwart en Silver Chrome.

Het 6,73 inch AMOLED-scherm heeft een resolutie van 3200 x 1440 pixels en is voorzien van Xiaomi’s Shield Glass. Dit type scherm is volgens Xiaomi 16x moeilijker te breken bij een val. De achterkant is van een speciaal soort glasvezel. Kies je voor de zwarte, dan heeft deze een afwerking met een textuur, terwijl het witte model etsen heeft die van boven naar beneden in cirkelvormige vormen lopen.

Voor het maken van foto’s is de Xiaomi 15 Ultra voorzien van een 50 megapixel hoofdcamera, zonder het variabele diafragma wat de Chinese versie heeft. Het diafragma van deze lens komt uit op f/1.63. Er zijn twee zoomcamera’s; een 70mm f/1.8 lens en een 200MP zoomlens met 100mm. Zoomen moet met deze lenzen kan tot maximaal 4,3x.

HyperOS 2

De smartphones worden geleverd met Android 15 met HyperOS 2. Deze versie introduceert drie belangrijke technologische innovaties: Xiaomi HyperCore, Xiaomi HyperConnect en Xiaomi HyperAI. Deze worden uitgelicht door de fabrikant. Xiaomi HyperCore optimaliseert systeemprestaties en introduceert een vernieuwd vergrendelscherm en een verbeterd grafisch subsysteem voor een soepelere gebruikerservaring.

Xiaomi HyperAI biedt een reeks AI-gestuurde productiviteitstools, waaronder AI Schrijven, AI Spraakherkenning en AI Creativity Assistant. Deze functies verbeteren de efficiëntie en creativiteit van gebruikers, met tools voor beeldbewerking zoals AI Image Enhancement, AI Eraser Pro en AI Magic Sky. Daarnaast integreert Xiaomi HyperOS 2 Google Gemini, waardoor gebruikers direct toegang krijgen tot Xiaomi Notes, Xiaomi Calendar en Xiaomi Clock binnen Gemini.

Xiaomi HyperConnect maakt naadloze connectiviteit tussen apparaten en platformen mogelijk, inclusief tablets en iOS/macOS. Met functies zoals Cross-device Camera kunnen gebruikers de camera van een ander apparaat gebruiken en videobeelden van meerdere apparaten combineren. Dit is vooral handig bij het vastleggen van live-evenementen of educatieve content. Er wordt niks gedeeld aan informatie over het updatebeleid. Dit betekent dat je naar alle waarschijnlijkheid bij beide toestellen vier Android-updates kunt verwachten.

De Xiaomi 15 komt beschikbaar voor een prijs vanaf 999 euro. De Ultra krijgt een prijs die uitkomt op 1499 euro.

