‘Xiaomi denkt aan maandelijkse updates vanaf volgend jaar’

Lang niet alle fabrikanten zijn even trouw in het uitrollen van updates. Wanneer deze wel verschijnen, is het niet gezegd dat deze ook iedere maand verschijnen. Xiaomi ligt hierin ook achter op de concurrenten. Mogelijk gaat dit veranderen in de toekomst, zo wordt duidelijk.

Maandelijkse updates bij Xiaomi?

De manier waarop Android-updates worden uitgerold, verschilt nog steeds per merk. Terwijl merken zoals Google en Samsung hun apparaten maandelijks van beveiligingsupdates voorzien, loopt Xiaomi hierin achter. Het Chinese technologiebedrijf brengt momenteel elke 90 dagen updates uit, zelfs voor de vlaggenschepen van het merk. Dit, in combinatie met een belofte van vier jaar aan grote Android-updates, zorgt ervoor dat Xiaomi achterblijft in vergelijking met andere merken in de Android-markt.

Maar daar lijkt verandering in te komen. Volgens Alvin T, vice-president van Xiaomi, zou het bedrijf in 2025 mogelijk overgaan op een maandelijks updateschema. In een bericht op Twitter, dat werd gedeeld door techjournalist Mishaal Rahman, gaf Alvin T aan dat Xiaomi “in staat zou zijn” om maandelijks updates te leveren vanaf dat jaar. Hoewel dit geen harde belofte is, wijst het wel op een verschuiving in de strategie van het bedrijf.

Alvin T benadrukte in een vervolgtweet dat hij niet “te veel wil beloven”, maar hij gaf aan dat er achter de schermen al aan wordt gewerkt. Het team van Xiaomi zou meer details delen zodra ze klaar zijn om de plannen bekend te maken.

Deze stap zou Xiaomi dichter bij het niveau van concurrenten als Google en Samsung brengen, die gebruikers al lange tijd voorzien van regelmatige beveiligingsupdates. Voor consumenten is dit een belangrijke ontwikkeling, omdat frequente updates niet alleen de beveiliging verbeteren, maar ook de gebruikservaring verfijnen door bugfixes en kleine verbeteringen.