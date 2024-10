Xiaomi 15 en 15 Pro aangekondigd met nieuwe Snapdragon 8 Elite

Twee smartphones zijn aangekondigd door Xiaomi. De twee modellen in kwestie zijn de Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Pro. Beide toestellen zijn uitgerust met de nieuwe Snapdragon 8 Elite processor, maar er is meer te melden.

Xiaomi 15-modellen aangekondigd

De high-end modellen van Xiaomi zijn officieel aangekondigd. De fabrikant kondigt de Xiaomi 15 en de Xiaomi 15 Pro aan, beiden voorzien van de nieuwe Snapdragon 8 Elite chipset. Hiermee zijn de Xiaomi-toestellen de eerste smartphones met deze chipset.

Xiaomi levert de 15 met een 5400 mAh accu, de Pro krijgt zelfs een 6100 mAh batterij mee. Beide toestellen komen met 12/16GB aan werkgeheugen. Bij de Xiaomi 15 Pro zien we een licht gebogen scherm met aluminium frame.

De Xiaomi 15 Pro heeft een vierkante cameramodule met daarin vier lenzen. Er is daarbij een 50 megapixel periscooplens met 5x zoom. De hoofdcamera en telemacrolens tellen eveneens 50 megapixel. De smartphone wordt geleverd met Xiaomi 15. Er is een 6,73 inch OLED-scherm aanwezig.

Bij de Xiaomi 15 zien we een 6,36 inch OLED-scherm, en deze is plat. Ook hier zien we weer driemaal een 50 megapixel camera. Er is ook een telelens met 5x zoom. Beide toestellen komen met 90W bekabeld laden en 50W draadloos laden.

Op dit moment zijn de smartphones alleen voor de Chinese markt aangekondigd. Een Europese aankondiging zal later plaatsvinden.