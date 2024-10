OnePlus 13 krijgt officieel enorme accucapaciteit met magnetisch draadloos laden

Over de nieuwe OnePlus 13 krijgen we steeds meer te horen, naar mate de release van de telefoon steeds dichterbij komt. De fabrikant heeft nu bevestigd dat het toestel een enorme accucapaciteit krijgt, samen met de mogelijkheid om magnetisch draadloos te laden, zoals je dat deels kent van Apple met MagSafe.

Informatie over accu van OnePlus 13

De aankondiging van de nieuwe OnePlus 13 zal niet heel lang meer op zich laten wachten. Naar verluidt presenteert de fabrikant het toestel deze week al voor de Chinese markt. De fabrikant zelf is ook alvast begonnen met het delen van eigenschappen van de nieuwe telefoon. OnePlus zal de OnePlus 13 voorzien van een gigantische batterij, dit samen met de mogelijkheid om het toestel draadloos op te laden middels een magnetische aansluiting.

De OnePlus 12 werd al niet met een kleine accu geleverd (5400 mAh), de OnePlus 13 gaat hierin nog een stap verder. Aan boord van de opvolger zal een 6000 mAh batterij zijn, welke dus moet zorgen voor een lang uithoudingsvermogen. OnePlus maakt de OnePlus 13 geschikt voor 100W bekabeld laden. Tevens is er de mogelijkheid om het toestel 50W draadloos op te laden.

Met het draadloos laden is echter iets opmerkelijks aan de hand. De fabrikant brengt magnetisch draadloos laden naar de OnePlus 13. Waar Apple dit bij de iPhone aanbiedt middels MagSafe, waarbij er in het toestel een magnetische ring zit, waarmee je accessoires kunt koppelen en ook het toestel draadloos kunt laden, pakt OnePlus het heel anders aan. Eerder gingen er al geruchten dat een MagSafe alternatief zou komen. Een stuk minder geavanceerd dan Apple. Wil je deze functie namelijk gebruiken, dan moet je een speciaal hoesje gebruiken. OnePlus brengt een selectie met magnetische hoesjes uit die je hiermee kunt gebruiken. Er komt ook een 5000 mAh magnetische powerbank en deze zou zelfs met de iPhone moeten werken.

De aankondiging in China is op 31 oktober. De aankondiging voor Europa is later.