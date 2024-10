OnePlus 13 duikt op in unboxing-video

De nieuwe OnePlus 13 is onderweg. Als eerst zal het toestel voor de Chinese markt gepresenteerd worden. Dat laat nog wel even op zich wachten. Nu zien we de telefoon alvast in een unboxing en hands-on video.

OnePlus 13 in video

We zien de nieuwe OnePlus 13 in een video. Opvallend, aangezien het toestel nog niet officieel aangekondigd is. Volgens de berichten gebeurt dit op 31 oktober voor de Chinese markt. Het is nog niet bekend wanneer OnePlus de telefoon aankondigt voor ons in Europa. Met de eerste video die nu online is gekomen krijgen we een goede eerste indruk.



Niet alleen krijgen we de OnePlus 13 te zien, we zien ook het donderdag aangekondigde OxygenOS 15. Dit is de nieuwe skin die over Android 15 zal komen te liggen. De smartphone krijgt een 6,82 inch beeldscherm, 50 megapixel hoofdcamera, 32 megapixel front-camera, maximaal 24GB RAM en 1TB opslagruimte. De OnePlus 13 krijgt een gigantische accucapaciteit van 6000 mAh batterij. We verwachten ook een hoge laadsnelheid. Eerder zagen we al foto’s van de telefoon.