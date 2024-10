OnePlus 13 verschijnt in eerste foto’s

De eerste foto’s van de OnePlus 13 zijn verschenen op het wereldwijde web. Verwacht wordt dat de smartphonefabrikant het toestel begin volgend jaar aankondigt voor ons land, maar binnenkort al voor de Chinese markt.

OnePlus 13 te zien op foto’s

Nieuwe foto’s laten de nieuwe OnePlus 13 zien. De smartphonefabrikant zal de opvolger van de OnePlus 12 vermoedelijk binnenkort aankondigen voor China. Daarna zal de telefoon zijn debuut maken in Europa en dus ook in ons land. Over de telefoon is al het nodige uitgelekt. Vandaag komt daar dus meer informatie bij.

Allereerst de foto’s. Op drie verschillende foto’s zien we de OnePlus 13. De smartphone krijgt een aluminium frame met de bekende cirkelvormige cameramodule. Voor de camera wordt weer samengewerkt met Hasselblad. De manier hoe het frame loopt, lijkt te bevestigen dat het scherm niet doorloopt aan de zijkanten. OnePlus brengt de telefoon uit in het zwart, wit en donkerblauw.

De OnePlus 13 zou moeten verschijnen met Android 15, samen met de OxygenOS 15 skin. De aankondiging voor China zou op 31 oktober plaats moeten vinden. Op die dag krijgen we dan ook te horen dat de smartphone komt met het nieuwe 2K BOE X2 scherm. Tevens wordt gesproken over een 6000 mAh batterij met 100W snelladen. Er gaan ook berichten rond over een andere manier van draadloos laden, zoals we dat kennen van Apple met haar MagSafe technologie.