OnePlus 13 duikt op in foto: is dit het nieuwe toestel?

Met de OnePlus 12 heeft de fabrikant al een fijne, erg goede smartphone in het aanbod van de high-end smartphonereeks. Volgend jaar zal OnePlus de OnePlus 13 aankondigen. We zien nu een eerste beeld.

OnePlus 13 op foto

Op korte termijn verwachten we geen nieuwe smartphone in de high-end reeks bij OnePlus, maar later dit jaar zullen we wel de eerste signalen gaan horen. OnePlus kondigt namelijk eind van het jaar haar nieuwe high-end toestel aan in China, waarna het aan het begin van het nieuwe jaar ook voor andere markten wordt gepresenteerd. Met de nieuwe OnePlus 13 lijkt OnePlus het over een iets andere boeg te gooien.

Op een foto die is verschenen op het Chinese netwerk Weibo is een smartphone te zien die de OnePlus 13 moet voorstellen. Opvallend is dat, wanneer deze berichten kloppen, OnePlus weer afstapt van de cirkelvormige cameramodule die het met de OnePlus 11 introduceerde. Er moet plaats gemaakt worden voor een meer traditioneel ontwerp. Voor de camera zelf zal wederom samengewerkt worden met Hasselblad.

Het is de vraag of dit inderdaad de nieuwe smartphone van OnePlus wordt. De fabrikant zou volgens leaker Yogesh Brar wel vasthouden aan de ronde cameramodule. Deze zou vergelijkbaar moeten zijn met die van de Oppo Find X7, waarbij deze in het midden wordt geplaatst.