Reis-app Polarsteps komt met grootse zomerse update: 3 nieuwe functies

Een grote zomerse update staat klaar voor de app van Polarsteps. Met een reeks vernieuwingen wordt het plannen, volgen en herbeleven van je reizen eenvoudiger én persoonlijker, zo belooft Polarsteps.

Polarsteps met zomer-update

Polarsteps is een populaire applicatie van Nederlandse bodem. Vakantiegangers kunnen met de app hun reis bijhouden als digitaal dagboek. Met de nieuwe zomerse update worden een hoop nieuwe functies toegevoegd.

De grootste vernieuwing is de toevoeging van gepersonaliseerde reisschema’s. Deze functie gebruikt slimme technologie om reisvoorstellen op maat te maken. Op basis van je eerdere bestemmingen en voorkeuren krijg je suggesties voor een volgende trip die bij jouw reisstijl passen. Of je nu graag stedentrips maakt, de natuur opzoekt of van land naar land reist: de planner houdt rekening met jouw manier van reizen.

Ook het volgen van je reis krijgt een nieuw jasje. De bekende ‘Steps’, waarmee je je route en belevenissen vastlegt, zijn vernieuwd qua ontwerp. De foto’s die je toevoegt komen nu prominenter in beeld, en de vormgeving van de stappen is strakker en overzichtelijker. Je herinneringen krijgen zo letterlijk en figuurlijk meer ruimte in je reisverhaal, zo is de gedachte erachter.

Tot slot is er een nieuwe manier om je reis opnieuw te beleven: de Trip Reel. Deze automatisch gegenereerde video bundelt de hoogtepunten van je reis tot een korte clip. De Trip Reel is ideaal om snel terug te blikken of om je reiservaring op een visuele manier met anderen te delen.

De update is nu beschikbaar in de App Store voor iPhone-gebruikers. Android-gebruikers moeten nog even wachten, daar verschijnt de update pas later voor.