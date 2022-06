Reis-app Polarsteps telt 4 miljoen gebruikers: Noordse landen in trek

Vier miljoen gebruikers telt reis-app Polarsteps. De van oorsprong Nederlandse app deelt trots de statistieken en ziet vooral een toename in de reisverslagen uit Noordse landen.

Als er één app een absolute aanrader is om je reisdagboek bij te houden, dan is het wel Polarsteps. De applicatie van Nederlandse bodem is echter niet alleen in Nederland in trek. De toepassing wordt inmiddels door vier miljoen mensen gebruikt, zo maakt het bedrijf bekend. Uit de cijfers van Polarsteps komt naar voren dat reizen terugkomt, maar dat het wel anders is zoals het was.

Polarsteps bereidt zich voor op de drukste zomer ooit. Buiten Europa kiezen reizigers drie keer zo vaak voor een vakantie naar de Verenigde Staten. Binnen Europa ziet Polarsteps de grootste stijging in Scandinavië en andere Noordse landen. De grootste stijging zien we bij IJsland (zie ook IJsland apps); met een stijging van 184 procent, in vergelijking met reizen voor corona. Noorwegen staat tweede met 154 procent, Zweden met 126 procent en Denemarken met 117 procent.

Verder zijn ook veel traditionele vakantiebestemmingen nog steeds in trek, zo meldt Polarsteps. Denk hierbij aan Frankrijk, Italië, Spanje, Griekenland en Kroatië, maar ook Duitsland, Portugal, België, Zwitserland en Oostenrijk.

Polarsteps is voor mij één van de meest gebruikte apps op mijn smartphone; zeker als ik op vakantie ga. Wil je de app zelf proberen, dan kun je die downloaden uit de Play Store via onderstaande button.

