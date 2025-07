De vergeten telefoon: LG Cookie Fresh (GS290)

LG bracht stopte enkele jaren geleden als speler op de smartphonemarkt. Er verschenen de afgelopen jaren veel toestellen. In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ bespreken we de LG Cookie Fresh, met als typenummer GS290.

LG Cookie Fresh

Het merk LG heeft in de afgelopen jaren de nodige toestellen uitgebracht. Niet alleen smartphones, maar ook minder uitgebreide toestellen verschenen op het toneel. Eerder bespraken we de LG Cookie (KP500), een toestel uit 2008. Dat toestel wist hoge verkoopcijfers te behalen. Dat smaakte voor LG naar meer en dus kwamen er meer Cookie-modellen. Bijvoorbeeld dus de LG GS290 Cookie Fresh, waarbij Fresh zeker naar de kleur kan verwijzen.

LG leverde de telefoon met een interface die je zelf kon aanpassen. Zo kon je kiezen uit frames, waarin je bijvoorbeeld icoontjes van toepassingen kon plaatsen. Denk aan een cartoonachtig schoolbord met teksten en illustraties. Onder andere de Facebook-toepassing was direct al op het toestel te vinden. Doordat het toestel alleen ondersteuning bood voor 2G/EDGE, duurde het wel even voordat de tijdlijn was geladen. WiFi en 3G was niet aanwezig op de LG Cookie Fresh. Er was een browser, maar die kon niet bij iedereen op waardering rekenen.

De LG Cookie Fresh had een 3,0 inch resistief touchscreen, wat dus reageert op precieze aanraking. Dit scherm leverde een resolutie van 400 x 240 pixels. Er was Bluetooth, een 900 mAh batterij en een 2 megapixel camera. Het toestel had een geheugenkaartslot en woog slechts 89 gram. Ging je voor de LG GS290 Cookie Fresh, dan kon je kiezen uit de kleuren zwart-oranje, paars-wit, blauw-zilver en normaal zilver. LG bracht het toestel uit voor een prijs van onder de 100 euro.

LG Cookie Fresh samengevat in 3 punten