De LG Cookie; het was een toestel om nooit meer te vergeten. Voor relatief weinig geld kreeg je een erg interessant toestel en LG wist goed te scoren met het toestel. Wij bespreken deze interessante telefoon in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

LG Cookie

In september 2008 werd de LG KP500 Cookie aangekondigd en een paar maanden later lag hij in de winkels. Na het geld gespaard te hebben kocht ik in maart 2009 de zilveren LG Cookie. Overigens was het toestel zo populair dat er levertijden ontstonden van gerust 3 weken!

Uniek

De LG Cookie was een toestel met een 3,0 inch resistief touchscreen. Dit type touchscreen kon bediend worden met een stylus die uitschuifbaar was en rechtsonder in het toestel te vinden was. Onder het scherm zagen we drie toetsen voor het opnemen, snelkeuze menu en ophangen van een gesprek. Ook waren er verschillende schermen waarop je snelkoppelingen kon plaatsen. Voor die tijd was dat echt heel uniek.

SMS en schudden

Interessant aan die snelkoppelingen en soort van widgets was dat je door met de Cookie te schudden, de pictogrammen automatisch netjes op een rij werden gezet. Tof was dat je op vier manieren een bericht kon opstellen; met het QWERTY-toetsenbord, handschrift-scherm, vak en dubbel handschrift-vak.

Fotobewerking

Aan de achterkant zat een 3.2 megapixel camera. De foto’s die je met het toestel schoot kon je daarna nog bewerken. Je kon gebruik maken van de stylus en zo de kleurpotloden en stiften pakken voor de digitale bewerking. Ook spraakballonnetjes behoorden tot de mogelijkheden van de telefoon. Verder kon je een diashow met muziek maken met je eigen foto’s.

Dobbelstenen

Wie een LG Cookie heeft gehad, weet ongetwijfeld nog wel de spelletjes die op de telefoon waren te vinden. Zo waren er de dobbelstenen die je door te schudden met het toestel over het scherm kon laten rollen. Tevens was er een rad waarbij je door te draaien punten kon verdienen. Het voegde eigenlijk niets toe, maar wist stiekem toch voor vermaak te zorgen.

Over het toestel

Nog even wat specificaties van de LG Cookie; het plastic toestel woog slechts 89 gram en was verkrijgbaar in het zwart en zilver. Ook kwam er op kleine schaal een roze, witte, paarse en bruine kleur uit van de LG KP500 Cookie. Er was 48MB opslagruimte maar dit was uitbreidbaar met een geheugenkaart van maximaal 16GB. Filmen kon in 320p met 12 frames per seconde en er was een 900 mAh accu. Je kon internetten via een GPRS verbinding.

Dit toestel was overigens ook de eerste telefoon waarvoor ik voor GSM Helpdesk een review mocht schrijven. De LG KP500 Cookie kwam op 31 december 2008 in de winkels te liggen met een prijskaartje van rond de 210 euro, later daalde de prijs naar rond de 100 euro. Met prepaid lag de prijs nog lager.

Later volgden ook de LG Cookie Fresh, Cookie Style, Cookie Lite, Cookie Plus en nog een aantal varianten met de modelnaam Cookie. Van dé Cookie zoals in dit artikel zijn in negen maanden tijd meer dan 5 miljoen Cookies verkocht. Leuk detail; in de begintijd dat de Cookie kwam richtte ik het LG Cookie Forum op. Het werd een groot succes vol bezitters van de LG Cookie.

Video’s

De toffe onderstaande video’s moesten de aandacht trekken van de consument. LG benoemde ook met regelmaat de term ‘Free Touch’ om zo het touchscreen van de LG KP500 Cookie onder de aandacht te brengen. In de tweede video zien we ook de beroemde spelletjes.

LG KP500 Cookie samengevat in 5 punten: