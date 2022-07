De vergeten smartphone: LG Optimus 2X Speed

Een smartphone die geschiedenis wist te schrijven; dat is de LG P990 Optimus 2X Speed. Het toestel wist zelfs het Guinness Book of Records te bereiken. Het was de eerste smartphone met een dual-core processor: uniek! We gaan terug in de tijd met de ‘vergeten smartphone’. En dit keer dus met de LG Optimus 2X Speed.

LG P990 Optimus 2X Speed

In onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ blikken we terug op de smartphones van jaren geleden. Na de kennismaking met bijvoorbeeld de Sony Ericsson Xperia Arc en HTC Hero bespreken we nu de LG P990 Optimus 2X Speed. Het toestel dat in december 2010 werd aangekondigd en begin 2011 in de winkels lag. Er zijn verschillende dingen die opvallen aan het toestel, en die bespreken we in dit deel van ‘De vergeten smartphone’, waarvan ik nog in een oude doos foto’s vond.

Eerste dual-core smartphone

Inmiddels zijn smartphones al lang en breed voorzien van de quad-core en octa-core processoren. Echter wist LG ruim twaalf jaar geleden de show met de LG P990 Optimus 2X Speed. Als eerst verscheen er een smartphone met een dual-core processor en dit zorgde voor een plek in het Guinness Book of Records! De processor betrof een NVIDIA Tegra 2 chipset met een rekenkracht van 1,0 GHz.

Ikzelf had ook een tijd lang de Optimus 2X Speed in bezit, en weet nog goed dat het toestel voor die tijd razendsnel was. Ik vond wel het vegen door de homescreens redelijk traag verlopen. Uniek aan de smartphone was dat het mogelijk was om zonder root-toegang screenshots te maken van het scherm. Inmiddels is deze feature niet meer weg te denken van de huidige Android-smartphones. Waar de eerder besproken Xperia Arc drie toetsen had onder het scherm, waren dat bij de 2X vier touch-sensitive toetsen; multitasking, home, terug en zoeken. Die laatste zien we niet meer bij de smartphones vandaag de dag.

Design en aanrakingen

LG had de P990 Optimus 2X Speed van een aantal gimmicks voorzien. Wanneer je in de galerij een foto aan het bekijken was, kon je aan de zijkanten van het toestel tikken. Hierdoor ging je naar de volgende of vorige foto. Ook kan je tijdens het opstellen van een SMS hiermee de cursor een plekje verplaatsen.

Het design van de LG Optimus 2X Speed was voor die tijd opvallend met een strak glazen paneel aan de voorzijde. Het ‘grote’ display had een grootte van 4,0 inch, met een resolutie van 800×480 pixels. Aan de bovenzijde van de LG zat een HDMI-poort, iets wat in het verleden ‘in’ was, want ook de Xperia Arc had dit. Aan de onderkant waren de stereo-speakers te vinden, die er mede voor wisten te zorgen dat de 2X in het high-end segment werd geplaatst.

De achterkant was opvallend bij de Optimus 2X Speed. De smartphone had een plastic behuizing met een metalen strip met de tekst ‘with Google’. Een nadeel vond ik de afwerking van de camera. Het toestel ruste op de lens en de flitser lag wat dieper weg, waardoor er snel stof kan ophopen.

Android en specs

LG bracht de telefoon met Android 2.2 Froyo op de markt. Het toestel kreeg nog relatief lang updates voor die tijd. We kregen na Froyo de update naar Android 2.3 Gingerbread en de ondersteuning stopte met Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Er was de eigen Optimus interface met eigen toeters en bellen.

Verder was de LG Optimus 2X Speed voorzien van 512MB RAM-geheugen, 8GB opslagruimte en dit kon uitgebreid worden met een geheugenkaart van 32GB. Over de 8 megapixel camera was ik niet bepaald positief en waren de foto’s vaak te donker en hadden deze een slechte doortekening. Filmen kon in 1080p Full-HD weliswaar, maar wel alleen met een framerate van 24fps. Aan de voorzijde was een 1.3 megapixel camera geplaatst en de accu had een capaciteit van 1500 mAh. Overigens was het toentertijd nog echt een nadeel dat er geen fysieke sluitertoets aanwezig was, maar inmiddels is deze bij veel toestellen weggehaald.

Ik heb tijdens mijn bezit ook de Optimus 2X Speed meegenomen naar een concert. Mocht je geïnteresseerd zijn; dan vind je de video hieronder.

Problemen

In de periode dat ik het toestel gebruikte was ik niet altijd even blij met het toestel. Hoe meer snufjes, hoe meer er kapot kan gaan bij een toestel. Dat was zeker bij de nieuwe features zo, zoals we die kennen. De Optimus 2X Speed werd steeds trager, kreeg meer haperingen en belandde zelfs in een recovery-menu. Verder was het voor die tijd, zeker in het begin, een erg indrukwekkende smartphone vol opties.

De LG Optimus 2X Speed werd medio maart 2011 uitgebracht in Nederland. De prijs van deze smartphone lag rond de 475-500 euro.



Optimus 2X Speed samengevat in 5 punten: