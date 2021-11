De vergeten telefoon: LG U900 met draaibaar scherm

Een opvallend toestel deze week in onze nieuwe editie van ‘De vergeten telefoon’. LG kondigde in 2006 de LG U900 aan, een bijzonder toestel met een draaibaar scherm. Daarbij kon je televisie kijken op dit model.

LG U900

Kleine kans dat je bekend bent met de LG U900, want dit toestel is oprecht vergeten. In april van 2006 werd de U900 aangekondigd, een toestel met UMTS DVB-H, waarmee dus televisie gekeken kon worden op ondersteunende netwerken. Het idee doet denken aan die van de Samsung P960 TV, welke net als de U900 een antenne had. Het TV-kijken ging via het toen beschikbare 3G-netwerk. De LG U900 werd echter nog twee jaar eerder dan de P960 aangekondigd. LG liet trots zien dat de U900 geschikt was voor het bekijken van het WK Voetbal van 2006.

Foto via PhoneArena

De LG U900 had een draaibaar scherm, waardoor het kijken van beelden nog prettiger moest zijn. Het TFT-scherm zelf had een grootte van 2,2 inch en bood een resolutie van 320 x 240 pixels. De vormgeving heeft wel een beetje wat weg van de LG Wing, welke vorig jaar uitgebracht werd door de fabrikant. De rest van de specificaties was evenmin heel indrukwekkend. Er was 60MB aan opslagruimte, welke je dan wel weer uit kon breiden met een geheugenkaart.

Voor het maken van foto’s was deze zogenaamde ‘swivel-phone’ uitgerust met een 1.3 megapixel camera. Wilde je videobellen, dan was het toestel uitgerust met een VGA 0,3 megapixel front-camera. We zien op de lijst van specificaties verder de aanwezigheid van Bluetooth 1.1 en een 950 mAh accu. De LG U900 is nooit een (groot) succes geworden. Wereldwijd is de telefoon maar op zeer beperkte schaal uitgebracht, in Nederland konden we fluiten naar deze telefoon-mobiel van LG.



LG U900 samengevat in 3 punten: