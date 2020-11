LG Wing review: gedurfde telefoon vliegt het nest uit

LG introduceerde onlangs de LG Wing, een smartphone maar niet één zoals alle andere telefoons. Dit toestel heeft wat extra’s te bieden en wat dat is en hoe dit toestel in de praktijk werkt lees je in in deze LG Wing review.



LG Wing review

LG gaat al een poos mee en zo af en toe doen ze iets leuks en gedurfd met hun smartphone. Zo ook met de Wing. Je zou het niet zeggen maar het toestel heeft twee schermen. Daar gaan we natuurlijk uitgebreid op in, maar ook bespreken we de andere mogelijkheden van dit toestel. Waar twee schermen aangedreven worden verwacht je ook wat extra rekenkracht en batterij.

Weet de LG Wing te overtuigen en is het meer dan alleen een leuke telefoon om te zien? Laten we het toestel uit de doos halen en gebruiken.

Verkooppakket

In het verkooppakket van de LG Wing vinden we onder het toestel wat documentatie en ook een bijpassende cover. Deze cover vouwt niet helemaal om het scherm heen. Dat is ook niet gek want zou dat het geval zijn dan is het tweede scherm niet meer te bereiken. Verder levert LG een snellader mee van 25 watt en een bijbehorende USB-C kabel. Ook een USB-C naar 3.5 mm audiojack mag niet ontbreken.

Design

Om met de deur in huis te vallen, de LG Wing is fors, niet alleen dankzij een 6,8 inch display aan de voorzijde maar ook het gewicht van 260 gram is goed te voelen. Zeker wanneer je een veel lichter toestel gewend bent zal dit even wennen zijn. Door de dikte en grootte van de Wing past hij nog maar net in onze broekzak.

Aan de rechterkant vinden we de aan- uitknop en de volumetoetsen, terwijl aan de linkerkant de simtray te vinden is. Aan de achterzijde zien we een mooie matte afwerking in de kleur “Illusion Sky” wat een beetje tussen paars en blauw in hangt. Door de matte afwerking voelt de telefoon niet glad aan.

Wanneer je het 6,8 inch scherm OLED scherm een draai geeft verschijnt een tweede 3,9 inch scherm. Het open vegen van het hoofdscherm voelt degelijk aan en een slim mechanisme in het toestel zorgt ervoor dat het scherm ook op zijn plek blijft hangen. Doordat het scherm van rechts naar links opendraait is het makkelijk deze met je duim te openen, het sluiten daarentegen vereist twee handen.

LG zegt zelf dat het het opendraaien van het scherm grondig heeft getest en dat het zeker 200.000 keer opengedraaid moet kunnen worden. Door een anti-stof techniek in het toestel wordt voorkomen dat het opendraaien voor krassen zorgt op het tweede scherm.

Interface

LG heeft een eigen sausje over Android gegoten met wat speelse en kleurrijke icoontjes. Ook een standaard weerwidget met Accuweather data zal je op het homescreen terug kunnen vinden. Als gebruiker van deze telefoon heb je zelf de keuze uit of je middels navigatie gebaren door je apps wilt navigeren of dat je dat met de traditionele navigatiebalk wenst te doen.

Wanneer je het hoofdscherm draait en het tweede scherm verschijnt kan het multitasken beginnen. Zo start je bijvoorbeeld op het hoofdscherm een film terwijl je op het onderste scherm nog kunt navigeren of je mail kunt checken. Een ander voorbeeld is het doen van een videocall en het maken van notities op het extra scherm.

In de gedraaide modus is het op het hoofdscherm mogelijk om al je apps te starten terwijl je op het tweede en kleinere scherm een beperkte set aan apps kunt starten. De meeste Google-apps en sommige chat-apps worden ondersteund. Sommige games maken gebruik van het tweede scherm als aanvulling op de game ervaring, een voorbeeld hiervan is de racegame Asphalt 9.

Tijdens het gamen of multitasken kan je op het tweede scherm snel je WiFi of Bluetooth instellingen benaderen. Een andere mogelijkheid van het tweede scherm is dat je het inzet als trackpad. Op je hoofdscherm zie je dan een cursor!

In het applicatie menu kan je je apps zelf naar eigen wens sorteren. Wel is het zo dat wanneer je een app verwijdert er een leeg vak ontstaat in het overzicht. Daarvoor zal je zelf opnieuw de apps moeten sorteren. Nieuwe applicaties worden standaard achteraan in de app lijst geplaatst.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Met de LG Wing kan je prima een telefoongesprek voeren ook al is het toestel iets zwaarder. De verbinding komt snel tot stand maar het lijkt alsof HD-audio ontbreekt. Tijdens het bellen zien we de verbinding ook terugvallen op 3G. De dialer is voorzien van grote numerieke toetsen, een overzicht van oproepen en snel toegang tot je contacten. Het toestel beschikt standaard over 2G, 3G en 4G ondersteuning.

Hoewel 5G op de doos genoemd staat en in de specificaties over 5G wordt gesproken is het nu nog niet mogelijk dit te gebruiken. We zeggen, nog niet, omdat LG heeft laten weten dat het goedkeuringstraject om 5G te mogen gebruiken op de telefoon nog loopt. Dat betekent dat op een later moment via een software update het 5G-modem geactiveerd zal worden.

Naast bellen kan je natuurlijk prima berichten versturen op de LG Wing, of je nu fanatiek sms’t of app’t. LG heeft standaard een eigen toetsenbord geactiveerd, deze heeft vrij grote toetsen en geeft eveneens de mogelijkheid tot het zoeken van Gif-animaties of emoji. Een ander toetsenbord heb je zo geïnstalleerd uit de Play Store.

Op het toestel vinden we naast de Chrome browser ook de Naver Whale browser terug. Deze browser is specifiek gemaakt om ook het tweede scherm te kunnen benutten op de LG Wing. Zo kan je op het tweede scherm browsen en op het eerste scherm een filmpje afspelen die je bent tegengekomen op een website.

Verder beschikt de LG Wing over WiFi 2.4 en 5GHz, Bluetooth, NFC connectiviteit en GPS.

Multimedia

Het prachtige 6,8 inch hoofdscherm leent zich uitstekend voor het bekijken van een serie of film. Het OLED scherm kent een mooie kleurweergave en goede kijkhoek. Aangevuld met prima geluid uit haar luidspreker aan de onderzijde maken het multimedia plaatje compleet. Als de telefoon plat op tafel ligt klinkt het geluid minder warm dan wanneer je de telefoon in handen hebt.

Door het meeleveren van een USB-C naar 3.5 mm aansluiting kan je zowel je oude headphones als Bluetooth hoofdtelefoon zonder problemen gebruiken op dit toestel. Zoals tegenwoordig met elk toestel, geen FM-radio maar wel de mogelijkheid om via internetradio naar je favoriete stations te beluisteren.

Camera

LG zet bij de Wing in op videografen en niet zozeer fotografen. Dat wil niet meteen zeggen dat de fotokwaliteit slecht is op het toestel. Aan de achterzijde zijn drie lenzen te vinden van boven naar beneden zien we de 12 megapixel ultra wide big pixel lens, 64 megapixel hoofdsensor en 13 megapixel ultra wide camera.

Als we kijken naar de foto’s die we met deze LG Wing hebben gemaakt dan zijn we redelijk positief als het gaat om foto’s overdag. De details zijn oké, maar niet altijd scherp. De kleurweergave is wel goed. In het donker zien we al snel veel ruis, ook als we daarvoor de nachtmodus op het toestel benutten.

Er zijn verschillende cameramodi te gebruiken zoals voor het maken van een timelapse, panorama, portretfoto en slow motion. Verder kan je via het meer tabje de handmatige camera openen, YouTube Live starten en AR stickers toepassen.

De galerij-app van LG maakt een creatief overzicht van foto’s door deze speels naast elkaar te zetten. Verder kan je ook je albums bekijken en probeert LG ook herinneringen te groeperen. Tenslotte is er een tabblad waarop alle filmpjes worden getoond die op het toestel staan. Hierbij telt de software ook Gif-animaties mee die je via Whatsapp ontvangt wat erg rommelig kan zijn.

In ons fotoalbum van de LG Wing hebben we alle foto’s geupload zodat je zelf een oordeel kunt vellen over de kwaliteit van de camera. Een voorbeeld zie je alvast hieronder.

Frontcamera

De frontcamera is een pop-up camera, deze komt uit de bovenkant van het toestel geschoven op het moment dat je deze nodig hebt. Dat is een leuke feature en tegelijkertijd heb je geen last van een camera in je display. De 32 megapixel tellende camera is prima geschikt voor een selfie of zelfs het dual-opnemen van een video.

Video

Waar de LG Wing in uitblinkt is het video aspect, daar heeft LG echt het tweede scherm benut om de videograaf in je naar boven te halen. Wanneer je de videocamera geopend hebt zie je onder in het display een reeks aan opties. De hoofdmodus is de Gimbal modus waarin je eigenlijk altijd een stabiele video kunt opnemen, of je nu wandelt of stil staat.

In de Gimbal modus heb je drie verschillende opties de FPV ofwel first person view is de modus waarin je zelf beweegt en de kijker ziet wat jij ook ziet. Bij de Pan follow (PF) modus beweeg je niet alleen zelf maar ook het onderwerp. In dit geval zal je altijd horizontaal door het beeld gaan, en beweegt de gimbal alleen van links naar rechts. Tenslotte is er de follow modus waarbij de gimbal het onderwerp in alle richtingen kan volgen.

Natuurlijk kan je ook zelf de gimbal bewegen met de pijltjes toetsen op het tweede display. Met de vergrendelknop kan je het huidige standpunt vast blijven houden zonder dat er gedraaid of een onderwerp gevolgd wordt.

In de onderstaande video zie je dat we een stukje wandelen met de FPV modus en vervolgens nog de gimbal zelf draaien. De stabilisatie lijkt redelijk te zijn al zien we soms nog wel een klein schokje in het beeld. In deze modus kan je overigens maximaal 1080P 30fps opnemen. Ook is de beeldkwaliteit niet helemaal geweldig en zien we ook hier weer best veel verzadiging.



Andere modi zijn de timelapse functie waarbij je ook kunt bewegen, bijvoorbeeld als je een hyperlapse scène wilt vastleggen. Hierin kan je wel de 4K resolutie benutten. Ook is er een slow motion capture mogelijkheid en als je wilt vloggen dan kan je misschien wel goed uit de voeten met de Dual Recording optie waarbij je zowel voor als achter alles kunt vastleggen.

Overige mogelijkheden

In het scherm van de LG Wing is een razendsnelle vingerafdrukscanner te vinden. Deze werkt ook wanneer de telefoon is opengevouwen alleen is deze dan niet meteen met een hand meer te bereiken.

Op het toestel levert LG een hoop software extra mee, niet alleen een setje games is op het toestel voorgeïnstalleerd, maar ook de Facebook en Instagram app zijn alvast op het toestel gezet. Bij games moet je denken aan Asphalt 9, Modern Combat 5, DH5 en Sniper Fury.

Aan eigen applicaties levert LG bijvoorbeeld Quickmemo+ mee. Met deze notitie applicatie kan je geschreven maar ook getekende notities bewaren. De notities worden ook bewaard in je Google Drive zodat ze veilig worden gebackupt. Wil je gebruikmaken van de stappenteller in de LG Wing dan kan je bijvoorbeeld LG Health gebruiken. Deze houdt nauwkeurig je stappen bij en is een alternatief voor Google Fit.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Onder de motorkap van de LG Wing vinden we een octa-core processor van Qualcomm op basis van de Snapdragon 765G chipset. Dit betreft een mid-range chipset maar weet in de meeste gevallen goed te presteren. In de Benelux moeten we het doen met 8 gigabyte aan werkgeheugen en 128 gigabyte opslagruimte. Dat is weliswaar voldoende maar ga je de smartphone intensief gebruiken voor het maken van video’s dan kan de opslag wat beperkt aanvoelen.

De batterij heeft een capaciteit van 4000mAh wat resulteert in een gemiddelde schermtijd van 3,5 a 4 uur. Hierbij gebruiken we de telefoon afwisselend in dual-screen modus en maken we “normaal” gebruik van de Wing. Bij dit gebruik haalden we het toestel ‘s ochtends van de lader en moest hij ‘s avonds al weer opgeladen worden. Een dag extra zat er helaas niet in, de 25 watt lader heeft ongeveer 1,5 uur nodig om het toestel volledig te laden.

LG levert de Wing met Android 10 waarbij het in de lijn der verwachting ligt dat deze nog een upgrade zal krijgen naar Android 11. Maar heel actief is LG nog niet met het uitrollen van beveiligingsupdates, de meest recente patch blijft op 1 september 2020 steken.

Beoordeling

LG heeft met de Wing een hele leuke smartphone in handen die op het gebied van videografie een dikke plus verdient met haar gimbal systeem. Het dubbele scherm is hier zeker een uitkomst en in diverse multitask scenario’s is zo’n tweede schermpje lekker om erbij te hebben.

Wel is de LG Wing erg fors, presteert de camera voor deze prijs ondermaats en is de accuduur wat matig, al begrijpen we goed waar al die capaciteit aan opgaat. Qua hardware is de Wing ook wat gedateerd en voor het prijskaartje van 1099 euro (tijdelijk 999 euro) had LG hier nog wel extra moeite mogen doen. Aan de andere kant ruimte genoeg voor een verbeterde Wing!

De LG Wing is verkrijgbaar bij KPN, Bol.com, Mobiel en Belsimpel.

LG Wing Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 998,00 euro