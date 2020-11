Dit zijn de 15 beste cadeautips van DroidApp: van hebbedingetjes tot handige gadgets

Met de feestdagen in het vooruitzicht is het voor velen weer het moment om een verlanglijstje te maken. Wat wil je graag hebben, of wat wil je je vriend, vriendin of familielid geven? Wat zijn de must-have dingen?

Cadeautips van DroidApp

Het kan voor velen een hele klus zijn om ieder jaar weer een nieuw lijstje te delen met familie of vrienden, met je wensen. Kies je voor het staatslot, een kraskalender of iets waar je écht iets aan hebt? Met de DroidApp Cadeautips laten we je 15 producten zien die je misschien wel kunt gebruiken! Echter kan dit lijstje ook zeker interessant zijn om het anderen als cadeau te geven.

Tip: dit weekend kunnen producten nog extra interessant geprijsd zijn door het Black Friday weekend. De prijzen bij de artikelen zijn de reguliere prijzen, dus klik even door naar de webwinkel om de actuele prijs te zien.

Google Nest Mini

Een populair cadeau is de Google Nest Mini. De nieuwste versie van de slimme speaker is nog verder verbeterd in vergelijking met zijn voorganger. Dit komt de geluidskwaliteit ten goede en je kunt de nieuwe versie ook nog eens ophangen. De Google Nest Mini kun je dankzij de integratie van de Google Assistent taken geven en bijvoorbeeld je agenda of het nieuws laten voorlezen.

Circa 49 euro – Coolblue, Bol.com, MediaMarkt

Huawei Freebuds Pro

Een goede tip voor degenen die graag van hun muziek willen genieten. In onze Huawei Freebuds Pro review waren we al positief over de draadloze headset van de fabrikant. Ze zitten lekker in het oor, hebben een goede geluidskwaliteit en bieden slimme gestures. De Freebuds Pro staan garant voor uren luisterplezier met één laadbeurt.

Circa 149 euro – Huawei, Bol.com, Amazon, MediaMarkt, Coolblue

Philips Hue

Gebruik je nog steeds de lichtschakelaar om het eentonige licht in te schakelen? Met Philips Hue kun je je verlichting slim maken en gewoon met een app de lampen aanzetten. Overigens kun je daarbij ook zelf de kleur aanpassen en zo je huis in een fraaie stijl brengen. Ideaal voor tijdens een filmavondje of gewoon voor dagelijks gebruik. Wij raden de starterkit aan met een paar lampen lampen. Het aantal lampen kun je natuurlijk zelf nog verder uitbreiden. Er zijn verschillende soorten lampen, dus check even de fitting en dergelijke. De starterkits verschillen per winkel, die linken we hieronder voor je.

Prijs is variabel – Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Amazon

Xiaomi Mi Band 5

De nieuwste activity-tracker van Xiaomi is de Mi Band 5. Dit fraaie horloge is betaalbaar en zit erg prettig. Je krijgt de notificaties van je smartphone direct binnen op je toestel. Daarbij kun je workouts starten om zo je rondje hardlopen, fietsen of andere sport bij te houden. Natuurlijk houdt de Xiaomi Mi Band 5 ook het aantal stappen bij en kan het je stresslevel en hartslag meten. Een nuttig cadeau!

Circa 35 euro – Amazon, Bol.com, MediaMarkt

Ring video deurbel 3

Ring is de afgelopen jaren flink gegroeid en veel huishoudens hebben al inmiddels een slimme deurbel. De nieuwe videodeurbel van Ring ‘3’ is voorzien van nog meer verbeteringen. Met de Ring videodeurbel krijg je direct op je smartphone te zien wie er voor je deur staat. Tevens is het mogelijk om direct terug te praten; handig, als de koerier met je pakketje voor de deur staat. De Ring heeft verder bewegingsdetectie en kan hierdoor ook deels fungeren als beveiligingscamera. Koop je er direct een Chime bij, dan werkt de bel ook zonder app en heb je een ‘gong’ om in de gang te hangen.

Circa 180 euro – Bol.com, Coolblue, Amazon, MediaMarkt

Google Nest Audio

De Google Nest Audio is een soort van Nest Mini, maar dan toch even anders. Deze is namelijk uitstekend geschikt voor de muziekliefhebber die ook de slimme assistent van Google wil gebruiken. Door zijn uitstraling past hij goed in eigenlijk ieder huishouden. Met je smartphone of een ander apparaat stream je zo je muziek naar de speaker. Dankzij de Multiroom-ondersteuning kun je meerdere Nest Audio of Nest Mini’s koppelen en zo door het hele huis genieten van de beste geluidskwaliteit.

99 euro – Bol.com, MediaMarkt, Coolblue

USB vingerafdrukscanner

Dat is leuk; de USB Vingerafdrukscanner. Als jouw laptop of computer beschikt over Windows Hello, kun je deze gebruiken om je apparaat te ontgrendelen. Mocht je hem voor je computer willen gebruiken, dan kan een USB-hub een handig hulpmiddel zijn. Voor de prijs hoef je het niet te laten.

Circa 17 euro (houd rekening met langere levertijd) – AliExpress of via Amazon

Huawei Band 4 Pro

Een andere smartwatch die van pas kan komen is de Huawei Band 4 Pro. Deze heeft GPS aan boord en heeft in tegenstelling tot de Mi Band 5 geen smartphone nodig voor de GPS-locatiebepaling. De Band 4 Pro kun je personaliseren met verschillende wijzerplaten, er is 24/7 hartslagmeting en ook de bloedzuurstofverzadiging (SpO2) kan gemeten worden. Met de Huawei Band 4 Pro krijg je ook beter inzicht in je slaap. Verder kan het diverse activiteiten bijhouden en geeft het je tips om nog meer uit jezelf te halen.

Circa 50 euro – Huawei, Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Amazon

Google Nest Hub

Nog een slim apparaat; de Google Nest Hub. Anders dan de andere producten is dit apparaat voorzien van een scherm. Hierop kun je bijvoorbeeld direct je route met de verkeersdrukte raadplegen, zien wat de agenda-items zijn en kun je bijvoorbeeld snel je smart home producten bedienen, direct van het scherm. Natuurlijk kun je de Google Nest Hub ook bedienen met spraakbediening.

Circa 90 euro – Coolblue, MediaMarkt, Bol.com

Boek “Ik weet je wachtwoord”

Velen gaan nog veel te makkelijk om met het kiezen van een wachtwoord. Techjournalist Daniël Verlaan heeft een boek geschreven met de titel ‘Ik weet je wachtwoord’. In dit boek krijg je niet alleen tips om je diensten te beveiligen, maar krijg je juist ook voorbeelden van hoe je dit aanpakt en waarom dit zo verstandig is, samen met praktijkvoorbeelden waardoor je meer bewust wordt. Dit boek gaat dieper in op de materie, zonder dat je hiervoor technische kennis nodig hebt. Het boek wordt hoog beoordeeld. Overigens gaat het niet alleen om wachtwoorden, maar ook over hackers, malware en het dark web.

Circa 23 euro – Bol.com en Amazon

Draadloze lader

Heeft je smartphone de mogelijkheid om deze draadloos op te laden, maar heb je (nog) geen draadloze lader? Mooie reden om deze in december aan Sinterklaas of de kerstman te vragen, of om te geven. Een draadloze lader voor je smartphone hoeft helemaal niet duur te zijn; voor een paar tientjes (of zelfs minder) heb je ze al. Je kunt de telefoon dan draadloos laden met een snelheid van circa 10 watt. Vrijwel alle smartphones met draadloos laden ondersteunen de Qi-standaard. Hierdoor ben je niet merkgebonden.

Samsung Fast Wireless Charger (circa 16,00 euro): Bol.com, MediaMarkt, Smartphonehoesjes, Amazon

Belkin Boost-Up Bold wireless charger (circa 30 euro): Bol.com, MediaMarkt, Coolblue, Amazon, Smartphonehoesjes

Twinkly kerstverlichting

Uitgekeken op de (standaard) kerstverlichting? Met Twinkly kerstverlichting maak je het helemaal bont. Je kunt met behulp van de app de kerstverlichting helemaal naar eigen hand zetten. Niet alleen kun je de kleuren aanpassen, je kunt ook zelf effecten instellen en deze zelf maken. Iedere LED in het snoer kan individueel aangestuurd worden. Je kunt Twinkly zowel binnen als buiten gebruiken.

Verkrijgbaar bij: Bol.com, AlleKabels, Amazon

Möjlighet

IKEA staat bekend als een winkel waar ze tal van handige spulletjes hebben. De Möjlighet is zo’n product dat voor een prikkie op je bureau kan pronken. Voor €1,99 heb je deze handige houder in huis. De standaard laat je handig je koptelefoon ophangen zodat deze niet meer over je bureau hoeft te zwerven. Daarnaast zet je in de standaard handig je smartphone of tablet. Handig tijdens het ‘Zoom-en’! Verkrijgbaar in het zwart en rood.

1,99 euro – IKEA

Autohouder/fietshouder

Plaats je je smartphone nog steeds maar in je bekerhouder omdat een autohouder ontbreekt, of komt een autohouder eigenlijk toch wel heel goed van pas? Het aanbod van autohouders is enorm, maar we kunnen bijvoorbeeld deze zelf aanraden; stevig, voor verschillende schermgroottes en trilt niet alle kanten op bij minder goed wegdek. Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt; hieronder link je direct naar de pagina’s met autohouders. Voor fietshouders hebben we een mooi artikel met de beste fietshouders voor je smartphone.

Verkrijgbaar bij: Smartphonehoesjes, Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Amazon

Smartphone

Een smartphone hoeft echt geen honderden euro’s te kosten als je een nieuwe, goede telefoon wilt. Dit schreven we al in onze DroidApp Awards 2020, met daarin een overzicht van de tien beste smartphones van dit jaar. Hier vind je onder andere de Nokia 5.3 terug voor ongeveer 180 euro. Het kan echter nog goedkoper. Kijk daarvoor in ons Koopadvies; de beste smartphone tot 150 euro. Denk aan de Galaxy A20e (129 euro), Alcatel 1SE (2020) voor 99 euro of Xiaomi Redmi 9 voor 150 euro.

Extra tip: de Lenovo IdeaPad Duet

Wil je net iets meer uit een tablet halen, zonder dat je hiervoor een hele laptop aan moet schaffen? De Lenovo IdeaPad Duet is een Chromebook en tablet in één. Dankzij Chrome OS krijg je acht jaar lang updates! Ideaal en niet enorm duur.