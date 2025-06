Gmail-app krijgt handige ‘Markeren als gelezen’-knop in melding

Gmail voor Android krijgt er een kleine maar praktische vernieuwing bij. Het is de mogelijkheid om e-mails direct vanuit een melding als gelezen te markeren. Dit kun je dus doen zonder dat je de Gmail app hoeft openen.

Meldingen van Gmail verbeterd

Tot nu toe had je in meldingen van Gmail de keuze om berichten te beantwoorden of te archiveren. De nieuwe optie ‘Markeren als gelezen’ voegt daar een subtielere actie aan toe. Je haalt hiermee een e-mail uit je lijst met ongelezen berichten, zonder dat deze verdwijnt uit je inbox. Vooral voor berichten die je wél hebt gezien maar (nog) niet wilt verwijderen of archiveren, is dit een prettige tussenoplossing.

De knop verschijnt in de melding, naast de al bekende acties. Daardoor hoef je de Gmail-app niet meer te openen om een bericht af te handelen. Op dit moment lijkt de functie nog maar op enkele toestellen zichtbaar. Het gaat vermoedelijk om een server-side uitrol, waarbij Google de functie geleidelijk beschikbaar maakt, zonder dat je een update hoeft te installeren. Dat betekent ook dat je de knop misschien nog niet ziet. Bij eerdere vergelijkbare updates duurde het soms weken voordat alle gebruikers toegang kregen.