Google laat je binnenkort je Gmail-mailadres wijzigen

Het zal binnenkort mogelijk worden om je e-mailadres bij Gmail te veranderen. Tot dusver was dit nog niet mogelijk, maar op de supportpagina van Google is nu het één en ander aangepast, zo blijkt.

Je mailadres bij Gmail wijzigen

Google zal het mogelijk maken om je e-mailadres bij Gmail te veranderen. Dit blijkt uit de bijgewerkte tekst op de supportpagina van Gmail. De uitrol van de functionaliteit is inmiddels begonnen, al is deze in veel Europese landen nog niet beschikbaar. Wanneer dit wel het geval is, is nog niet bekend.

Het voordeel van het aanpassen van het e-mailadres, is dat het oude e-mailadres beschikbaar blijft om mails op te blijven ontvangen. Deze blijft dus actief, terwijl je vanaf je nieuw gekozen mailadres kunt mailen. Na het kiezen van een nieuw e-mailadres is het een jaar lang niet mogelijk om deze te verwijderen. Tevens mag na het maken van een nieuw Gmail-adres geen ander nieuw mailadres aangemaakt worden. Volgens Google is het na het veranderen mogelijk om in te loggen met zowel je oude als je nieuwe mailadres.

Gmail biedt al veel langer een optie aan om mails aan een ander Gmail-adres door te sturen, en vanuit je eigen mail ook met dat mailadres te reageren. Deze wijziging maakt het mogelijk om ook alle actieve diensten zoals Google Play, Google Drive en dergelijke te behouden met het kiezen van een nieuw Gmail e-mailadres.