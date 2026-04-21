Massaclaim tegen Odido gestart na mega-hack: zo meld je je aan

Ben jij (voormalig) klant van Odido of een van de merken daaronder, dan kun je je vanaf nu aansluiten bij een massaclaim. De Nederlandse stichting Consumers United in Court (CUIC) wil het telecombedrijf aansprakelijk stellen voor het grote datalek eerder dit jaar.

Massaclaim tegen Odido

Volgens de stichting CUIC zijn miljoenen klanten blootgesteld aan misbruik van hun persoonsgegevens. Het datalek, dat in februari aan het licht kwam, werd veroorzaakt door een aanval van de hackersgroep ShinyHunters. Daarbij zouden gegevens van zo’n 6 miljoen Nederlanders zijn buitgemaakt en later online zijn gezet. Dit was niet alleen bij Odido zelf, maar ook bij Ben.

De claim richt zich niet alleen op directe schade, zoals kosten voor het vervangen van documenten, maar ook op immateriële schade. Denk aan verlies van privacy of het risico op identiteitsfraude. CUIC schat dat een vergoeding per persoon rond de 500 euro zou kunnen liggen, al staat dat bedrag nog niet vast.

Je kunt je gratis aanmelden voor de claim, ook als je niet zeker weet of jouw gegevens daadwerkelijk zijn gelekt. Dat komt omdat Odido niet alle betrokkenen individueel heeft geïnformeerd over de exacte impact. De stichting wil eerst meer duidelijkheid van het bedrijf voordat er definitieve eisen op tafel komen. Naast een schadevergoeding eist CUIC ook transparantie. Zo wil de organisatie weten wat er precies is misgegaan en of de beveiliging inmiddels is verbeterd. Er zijn bovendien signalen dat eerdere waarschuwingen over kwetsbaarheden niet serieus genoeg zijn genomen.

De zaak ligt juridisch niet eenvoudig. In Nederland is het lastig om schade door datalekken hard te maken, vooral als het gaat om immateriële schade. Eerdere vergelijkbare claims waren zelden succesvol. Toch hoopt CUIC dat deze zaak verandering brengt en bedrijven aanspoort om zorgvuldiger met data om te gaan. Voor nu is het vooral belangrijk alert te blijven. Na het datalek is er namelijk ook een toename in phishingpogingen gemeld, waarbij criminelen misbruik maken van gelekte gegevens. Controleer daarom altijd goed de afzender van berichten en wees voorzichtig met links. Zo verscheen onlangs nog een waarschuwing over een phishingmail.