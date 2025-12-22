    Vodafone schrapt extra roamingkosten voor twee landen

    Stefan Hage

    Vodafone heeft wijzigingen doorgevoerd in de roamingregels. Voor twee landen worden niet meer extra roamingkosten berekend, zoals voor Oekraïne. Ook zijn er wijzigingen doorgevoerd voor enkele zakelijke bundels.

    Vodafone wijzigt roamingregels Oekraïne en Moldavië

    Klanten van Vodafone laat twee landen voortaan vallen onder het EU-tarief, zo schrijft Tweakers. Het gaat om de landen Oekraïne en Moldavië. Voorheen moest voor deze twee landen extra betaald worden als zij roamen op een netwerk in deze twee landen. Dat is vanaf nu niet meer het geval. Bellen, internetten en SMS’en valt voortaan in de bundel, onder het EU-tarief, zoals je bijvoorbeeld ook in België of Duitsland je smartphone gebruikt.

    Een eerder aangenomen besluit van de Europese Unie verplicht providers om de twee landen vanaf 1 januari 2026 te laten vallen onder de ‘Roam Like at Home-wetgeving’.

    Vodafone laat zakelijke klanten de ‘World Roaming Monthly Upgrade’ en de ‘Uitbreiding USA & Canada’ voor roamen buiten Europa nu ook per maand opzeggen. De informatie is terug te vinden op de website van Vodafone.

    Via Tweakers

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Lees ook

    netwerk smartphone header
    Inflatiecorrectie zorgt voor prijsstijging bij KPN en Vodafone02/09/2025
    KPN past roamingbundels aan voor vakantiebestemmingen buiten EU
    KPN past roamingbundels aan voor vakantiebestemmingen buiten EU28/07/2025
    Vodafone
    Vodafone gaat mobiel netwerk in Nederland moderniseren03/11/2025
    Vodafone
    Vodafone verhoogt dagtegoed van Unlimited-bundels naar 20GB06/01/2025

