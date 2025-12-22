Vodafone schrapt extra roamingkosten voor twee landen

Vodafone heeft wijzigingen doorgevoerd in de roamingregels. Voor twee landen worden niet meer extra roamingkosten berekend, zoals voor Oekraïne. Ook zijn er wijzigingen doorgevoerd voor enkele zakelijke bundels.

Vodafone wijzigt roamingregels Oekraïne en Moldavië

Klanten van Vodafone laat twee landen voortaan vallen onder het EU-tarief, zo schrijft Tweakers. Het gaat om de landen Oekraïne en Moldavië. Voorheen moest voor deze twee landen extra betaald worden als zij roamen op een netwerk in deze twee landen. Dat is vanaf nu niet meer het geval. Bellen, internetten en SMS’en valt voortaan in de bundel, onder het EU-tarief, zoals je bijvoorbeeld ook in België of Duitsland je smartphone gebruikt.

Een eerder aangenomen besluit van de Europese Unie verplicht providers om de twee landen vanaf 1 januari 2026 te laten vallen onder de ‘Roam Like at Home-wetgeving’.

Vodafone laat zakelijke klanten de ‘World Roaming Monthly Upgrade’ en de ‘Uitbreiding USA & Canada’ voor roamen buiten Europa nu ook per maand opzeggen. De informatie is terug te vinden op de website van Vodafone.