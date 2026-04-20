Close Menu
    vrijdag 24 april
    Trending
    Google Foto's header
    Nieuws

    Google’s Gemini maakt persoonlijke AI-beelden met jouw foto’s

    Stefan Hage

    Google zet een nieuwe stap met de Gemini AI-assistent. Binnenkort kun je beelden laten genereren op basis van je eigen foto’s uit Google Foto’s. Dat klinkt handig, maar roept ook vragen op over privacy.

    Gemini gebruikt je foto’s

    Met de nieuwe functie koppel je je fotobibliotheek aan Gemini via de zogeheten Personal Intelligence-optie. Daarna kun je met simpele opdrachten gepersonaliseerde beelden laten maken. Denk bijvoorbeeld aan een afbeelding van jou en je familie in een bepaalde stijl, zonder dat je zelf foto’s hoeft te uploaden.

    De AI gebruikt hiervoor het beeldmodel Nano Banana. Volgens Google begrijpt Gemini de context van je opdracht en kiest het automatisch geschikte foto’s uit je bibliotheek. Dat maakt het proces sneller en eenvoudiger, omdat je minder handmatig hoeft te doen.

    Gaat het resultaat niet helemaal zoals je wilt? Dan kun je het opnieuw proberen of zelf specifieke foto’s toevoegen. Je kunt ook bekijken welke beelden Gemini heeft gebruikt om tot het eindresultaat te komen.

    Toch is er een belangrijke kanttekening. Door deze functie krijgt Gemini in feite toegang tot je volledige fotobibliotheek. Dat betekent dat de AI een goed beeld kan vormen van wie je bent, wie je kent en wat je doet. Voor sommige gebruikers is dat precies wat de functie krachtig maakt, maar anderen zullen daar juist terughoudend in zijn.

    Google benadrukt dat je privacy beschermd blijft. De modellen worden niet direct getraind op je persoonlijke foto’s. Wel gebruikt het bedrijf bepaalde prompts en reacties om de AI te verbeteren. Belangrijk om te weten: je moet deze functie zelf inschakelen, hij staat dus niet standaard aan. De introductie laat vooral zien hoe AI steeds persoonlijker wordt. Waar je eerder uitgebreide beschrijvingen moest geven, kan Gemini nu zelf context halen uit je eigen data. Dat maakt de resultaten vaak relevanter, maar ook gevoeliger.

    Voorlopig is de functie alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en heb je een betaald AI-abonnement nodig. Of en wanneer deze optie naar Europa komt, is nog onduidelijk. Mogelijk spelen strengere privacyregels daarbij een rol.

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Google Foto's header
    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp