‘Samsung Galaxy S27 Ultra krijgt koolstofbatterij met grote capaciteit’

De Samsung Galaxy S26 Ultra is pas net op de markt, of de geruchten over de nieuwe S27-serie komen binnen. De fabrikant werkt aan het nieuwe Galaxy S27 Ultra-model. Naar verluidt wordt deze smartphone voorzien van een grotere batterijcapaciteit, doordat gekozen zou worden voor een koolstofbatterij.

Koolstofbatterij in Galaxy S27 Ultra?

Onlangs verscheen onze uitgebreide Galaxy S26 Ultra review online. Deze behaalde een prima batterijduur, maar wereldschokkend is het allemaal niet. Maar mogelijk gaat dit veranderen. De nieuwe Samsung Galaxy S27 Ultra zou namelijk een flinke sprong maken als het gaat om de batterijtechnologie. Waar veel toestellen de afgelopen jaren rond de 5000 mAh bleven hangen, lijkt Samsung nu te experimenteren met zogeheten koolstofbatterijen. Die technologie zorgt voor een hogere energiedichtheid, wat simpel gezegd betekent dat er meer energie in een kleinere ruimte past. Voor jou als gebruiker kan dat twee voordelen opleveren: een langere batterijduur én mogelijk een slanker of zelfs lichter toestel.

Opvallend is dat andere grote spelers, zoals Apple en Google, deze stap tot nu toe nog niet hebben gezet. Intussen zijn vooral Chinese fabrikanten al verder gegaan met deze techniek en bieden ze in verschillende toestellen al een capaciteit aan die boven de 6000 mAh stijgt, of zelfs 7000 mAh.

Toch is het niet alleen maar vooruitgang. De nieuwe batterijen brengen ook uitdagingen met zich mee. Zo zouden ze gevoeliger zijn voor slijtage en sneller capaciteit verliezen. Interne tests van Samsung SDI wijzen bijvoorbeeld op ongeveer 960 laadcycli, wat lager ligt dan wat je nu gewend bent. Ook kan de batterij iets meer uitzetten bij hogere temperaturen, wat extra aandacht vraagt voor veiligheid en ontwerp.

Interessant detail: Samsung zou overwegen om een vorm van batterijvervanging makkelijker te maken in toekomstige toestellen, mogelijk te beginnen met de Samsung Galaxy S27 Ultra. Dat kan een slimme zet zijn om de kortere levensduur te compenseren. Dat bedrijven als Samsung en Google tot nu toe voorzichtig zijn geweest, laat zien dat deze technologie nog volop in ontwikkeling is. Tegelijkertijd maakt het duidelijk dat concurrenten, zoals Xiaomi, bewust meer risico hebben genomen om voorop te lopen.

Eerder gingen er al geruchten rond over de Samsung Galaxy S27 Pro, die de kracht zou bieden van het Ultra-model, maar zonder S Pen zou verschijnen.