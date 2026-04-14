‘Samsung voert productie van Galaxy S26-serie flink op’

Volgens de laatste berichten heeft Samsung de productie van de toestellen in de Galaxy S26-serie flink opgevoerd. Naar verluidt is dit gedaan om aan de vraag van de toestellen te kunnen voldoen. Vooral de Samsung Galaxy S26 Ultra gaat als warme broodjes over de toonbank.

Samsung heeft onlangs de Galaxy S26-serie aangekondigd. En deze toestellen zijn niet aan te slepen. Dit blijkt althans uit de berichtgeving van het Koreaanse ZDNet. Volgens de bron moet de productie opgevoerd worden om te voldoen aan de vraag. Hoewel dit niet voor elk toestel opgaat. In maart werden 2,4 miljoen eenheden uit de Galaxy S26-serie geproduceerd, zo stelt de bron, op basis van bronnen bij leveranciers van Samsung. Hierbij zou het gaan om 1,3 miljoen Galaxy S26 Ultra-eenheden. Bij de Galaxy S26 zou het gaan om 800.000 eenheden, terwijl de Galaxy S26+ blijft steken op 300.000.

De Zuid-Koreaanse fabrikant zou nu de productie van het Ultra model deze maand willen uitbreiden naar 1,5 miljoen eenheden, en de S26 naar 1,3 miljoen. De productie van de Galaxy S26+ moet teruggeschroefd worden naar 200.000. Naar verluidt zijn eerder al de bestellingen van componenten verhoogd. Wel meldt een andere bron dat de productie van A-serie modellen is teruggeschroefd. Hierbij zou de Galaxy A57 het moeten ontgelden met 1,6 miljoen eenheden (-200.000), net als de Galaxy A17 met 3,9 miljoen eenheden (-500.000).

Eerder kwam het nieuws al naar buiten dat de Samsung Galaxy S26 Ultra niet aan te slepen zou zijn. Naar verluidt is dit toestel verantwoordelijk voor 60 tot 70 procent van de totale S26-serie. Afgelopen weekend verscheen onze uitgebreide Galaxy S26 Ultra review.

