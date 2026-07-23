Waze wordt slimmer, stiller en krijgt modus voor motorrijders

Waze rolt een aantal nieuwe functies uit voor Android en iOS die de navigatie persoonlijker en gebruiksvriendelijker moeten maken. De update richt zich op het aanpassen van routes aan jouw rijgedrag, minder afleiding tijdens het rijden en extra ondersteuning voor motorrijders.

Waze krijgt verbeteringen

Een van de grootste veranderingen is dat Waze voortaan leert van je eerdere ritten. Op basis van je rijgeschiedenis kan de app routes voorstellen die beter aansluiten bij jouw voorkeuren. Rijd je liever over snelwegen dan door woonwijken, of juist andersom? Dan houdt Waze daar rekening mee bij toekomstige routevoorstellen.

Ook introduceert de app wereldwijd een nieuwe ‘less chatty’-stemmodus. Deze instelling zorgt ervoor dat je minder gesproken aanwijzingen krijgt tijdens het rijden. Zo word je minder vaak onderbroken en kun je gemakkelijker blijven luisteren naar je favoriete muziek of podcast.

Motorrijders

Voor motorrijders is er eveneens goed nieuws. Waze voegt een speciale motorfietsmodus toe. Volgens het bedrijf gebruikt deze functie AI om rekening te houden met routes en beperkingen die specifiek gelden voor motoren. Dat moet zorgen voor een betere route en een nauwkeurigere verwachte aankomsttijd. Daarnaast blijft een team van medewerkers verkeersinformatie en meldingen over gevaren op de weg toevoegen aan de kaart. De motorfietsmodus wordt eerst uitgerold in Argentinië, Brazilië, Colombia, Maleisië, Mexico, Peru en de Filipijnen. Waze zegt dat later meer landen volgen.

Ook de Gemini-functies binnen Waze worden uitgebreid. Met Conversational Reporting kun je via een natuurlijke gesproken melding wegafsluitingen en andere kaartwijzigingen doorgeven aan andere weggebruikers. Deze functie is nu beschikbaar op Android en iOS.

Daarnaast werkt Waze aan een nieuwe chatfunctie waarmee je onderweg eenvoudig vragen kunt stellen, bijvoorbeeld waar een tankstation met lage brandstofprijzen of een geopend koffiehuis te vinden is. Deze functie wordt momenteel getest binnen de bètaversie van de app.