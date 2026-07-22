Samsung onthult slimme Galaxy-bril met Android XR

Samsung heeft tijdens Galaxy Unpacked zijn eerste slimme Galaxy-bril officieel aangekondigd. De nieuwe wearable is ontwikkeld in samenwerking met de brillenmerken Gentle Monster en Warby Parker en moet een natuurlijke uitbreiding worden van het Galaxy-ecosysteem. De bril draait op Android XR van Google en maakt gebruik van Gemini voor verschillende AI-functies. Een prijs en releasedatum zijn nog niet bekend.

Slimme bril van Samsung

Samsung heeft haar eigen Unpacked-event gehouden en toonde hier enkele belangrijke producten. Het was de Z Fold 8-serie en Galaxy Z Flip 8, samen met twee nieuwe smartwatches. Maar er was nog een ander product dat getoond werd: de Galaxy-bril.

Volgens Samsung is de slimme bril bedoeld om AI dichter bij je dagelijkse leven te brengen, zonder dat je voortdurend een smartphone hoeft te gebruiken. De bril heeft geen ingebouwd scherm, maar ondersteunt je met spraak, geluid en slimme functies terwijl je gewoon om je heen blijft kijken.

Zo kun je lange berichten laten samenvatten of hardop laten voorlezen, gesprekken live laten vertalen en onderweg hulp vragen bij navigatie of informatie over je omgeving. De bediening verloopt via stemcommando’s of handgebaren. Voor gebarenbediening is wel een gekoppelde Galaxy Watch 9 nodig.

Camera en speaker

In het montuur zijn een camera en speakers verwerkt. De camera geeft Gemini visuele context, waardoor de AI beter begrijpt waar je naar kijkt. Zo kun je bijvoorbeeld een whiteboard of notities tijdens een vergadering laten vastleggen. De belangrijkste informatie wordt vervolgens automatisch georganiseerd in Samsung Notes, zodat je die later eenvoudig kunt teruglezen of delen. Daarnaast kun je video’s opnemen vanuit jouw eigen perspectief of tijdens een videogesprek live delen wat je op dat moment ziet.

Ontworpen voor dagelijks gebruik

Samsung benadrukt dat de slimme bril vooral comfortabel moet zijn om de hele dag te dragen. Het lichte montuur heeft een slank ontwerp en de batterij gaat volgens het bedrijf tot negen uur mee. Met de meegeleverde oplaadcase kun je de bril bovendien nog zeven keer volledig opladen.

De benodigde hardware, zoals de touchbediening, draadloze verbindingen en koeling, is volledig verwerkt in het montuur. Voor de prestaties maakt Samsung gebruik van het Snapdragon AR1 Gen 1-platform.

Twee stijlen

Omdat een bril ook een modeaccessoire is, werkt Samsung samen met twee bekende brillenmerken. De Gentle Monster-editie heeft een strak zwart montuur met een moderne uitstraling. De Warby Parker-editie krijgt juist een warmbruine kleur en een subtiel oplopende wenkbrauwlijn voor een meer klassieke look. Beide modellen zijn ontworpen met veel aandacht voor draagcomfort en pasvorm.

Concurrent voor Meta Ray-Ban

Met de introductie begeeft Samsung zich op dezelfde markt als de slimme brillen van Meta en Ray-Ban. Net als die modellen beschikt de Galaxy-bril niet over een scherm, maar wel over een camera, speakers en AI-functies die helpen bij dagelijkse taken.

Samsung ziet de bril als een handsfree verlengstuk van je Galaxy-apparaten. Dankzij de samenwerking met Google reageert Gemini op wat jij ziet en doet, waardoor de AI je op een natuurlijke manier kan ondersteunen tijdens werk, reizen of andere dagelijkse activiteiten.

Hoewel Samsung nog geen prijs of releasedatum heeft bekendgemaakt, liet Google eerder weten dat de eerste Android XR-brillen dit najaar worden verwacht. Daarmee lijkt de komst van Samsungs eerste slimme bril niet lang meer op zich te laten wachten.