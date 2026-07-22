Samsung kondigt nieuwe Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra en Flip 8 aan

Drie nieuwe foldables zijn zojuist door Samsung in Londen aangekondigd. De Britse stad was de plek waar de meest recente editie van Galaxy Unpacked werd gehouden. Gepresenteerd werden de nieuwe Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra en Galaxy Z Flip 8.

Drie nieuwe vouwbare toestellen

Tijdens het Galaxy Unpacked event vanmiddag heeft Samsung drie nieuwe smartphones aangekondigd. Het gaat om drie modellen die je kunt vouwen: de Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra en de Flip 8. In dit artikel praten we je helemaal bij over deze toestellen. Wil je weten welke nieuwe smartwatches er zijn getoond, lees dan ons andere artikel over de Galaxy Watch 9 en Watch Ultra 2.

Er zijn een aantal overeenkomsten. Zo zijn de telefoons voorzien van een nieuwe Flex Titanium-technologie die de displayconstructie dunner maakt, zonder dat je daarbij hoeft in te leveren op stevigheid. Dankzij een versterkte titaniumplaat en andere technische aanpassingen, wordt de druk en de schokken beter verdeeld en moet ook de vouw minder zichtbaar zijn. Verder is er een hoge helderheid tot 3000 nits en zorgt de anti-reflecterende afwerking ervoor dat het scherm ook op zonnige dagen goed afleesbaar is.

Alle drie de foldables komen op de markt met Android 17 en het nieuwe One UI 9. Een andere overeenkomst is de processor. Dit is de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Elite bij de Fold-modellen. Samsung en Qualcomm hebben hierbij samengewerkt aan een ‘For Galaxy’-processor die een iets hogere kloksnelheid bereikt dan het reguliere model. De Galaxy Z Flip 8 heeft de Exynos 2600-chip. Verder zijn de vele AI-functies beschikbaar, samen met Now Nudge en Now Brief en belooft Samsung een hoge beveiliging voor de toestellen.

Galaxy Z Fold 8

De meest opvallende is daarbij de ‘normale’ Fold 8. Deze is namelijk niet direct de opvolger van de Fold 7, want deze heeft een heel ander ontwerp gekregen. Het toestel biedt een 10:16 inch 5,5 inch coverscherm, dat qua schermverhouding beter aan moet sluiten op hoe mensen dagelijkse content gebruiken, zo stelt de Zuid-Koreaanse fabrikant. Het moet ideaal zijn voor korte video’s, berichten en social media, maar ook voor internetten. Opengeklapt verschijnt er een 4:3 hoofdscherm, waarbij bijvoorbeeld je films en games goed tot hun recht komen. Het scherm kun je uiteraard draaien, waardoor het weer ideaal moet zijn voor het lezen van lange teksten of artikelen, bijvoorbeeld op DroidApp.

Samsung laat trots weten dat het met 201 gram de lichtste Fold ooit is. De Samsung Galaxy Z Fold 8 biedt een 4800 mAh batterij en biedt 45W laden of 20W draadloos laden. Voor de fotografie biedt de telefoon twee camera’s aan de achterzijde. Dit zijn een 50 megapixel hoofdcamera en een 50 megapixel groothoeklens. Er is verder nog een 10 megapixel selfiecamera en een 10 megapixel camera in het opengeklapte hoofdscherm.

Galaxy Z Fold 8 Ultra

De “echte” opvolger van de Galaxy Z Fold 7 is deze Galaxy Z Fold 8 Ultra. Die doet namelijk qua design het meest denken aan de high-end foldable van afgelopen jaar. De toevoeging ‘Ultra’ verwijst naar de maximale productiviteit die je volgens Samsung uit dit toestel kunt halen. Je vouwt deze nog steeds open als een boek, waarbij het 8,0 inch hoofdscherm tevoorschijn komt. Aan de voorzijde van de smartphone is een 6,5 inch coverscherm te vinden. Waar de ‘normale’ Fold 8 de lichtste foldable was, is de Z Fold 8 Ultra (opengeklapt) de dunste foldable van het bedrijf ooit: 4,1 millimeter dik; 0,1 millimeter dunner dan de Fold 7.

Samsung voorziet het toestel van een 200 megapixel camera, 50 megapixel groothoeklens en een 10 megapixel telelens. Vooral nachtfotografie moet nog beter lukken met dit toestel. Voor videomakers biedt het toestel ondersteuning voor 8K-video via de APV-codec wat meer vrijheid geeft tijdens de nabewerking. Er is een 5000 mAh batterij die met 45W opgeladen kan worden.

Galaxy Z Flip 8

Tot slot is er nog de Samsung Galaxy Z Flip 8, wat weer de slankste Flip van het bedrijf is, met een dikte van 6,1 millimeter. Tevens is het ook de lichtste, met een gewicht van 180 gram. Samsung heeft gewerkt aan een nieuw FlexWindow, waarmee je op het coverscherm direct toegang hebt tot apps, meldingen en AI-functies. Ook kun je Gemini (Intelligence) direct starten en zijn Samsung’s eigen toepassingen zoals Now Brief erop te raadplegen. Voor de foto’s is het toestel uitgerust met een 50 megapixel hoofdcamera en 12 megapixel groothoeklens. Opengeklapt is er nog een 10 megapixel selfiecamera. Verder biedt de Galaxy Z Flip 8 een 4300 mAh batterij. In tegenstelling tot vorig jaar, toen de Galaxy Z Flip 7 FE werd gepresenteerd, is er dit jaar geen FE-model van de foldables.

Beschikbaarheid

Samsung stunt de komende tijd met acties, waardoor je de telefoons met leuk voordeel kunt kopen bij onderstaande aanbieders:

De pre-order start vandaag, waarbij sommige kleuren exclusief via de genoemde Samsung webshop beschikbaar zijn. De vanafprijzen zijn als volgt: Galaxy Z Fold 8 vanaf 1999 euro, Galaxy Z Fold 8 Ultra vanaf 2199 euro en Galaxy Z Flip 8 vanaf 1299 euro.

Wil je alle specificaties op je gemak doorlezen? Via onderstaande buttons vind je deze direct terug op de toestelpagina’s.