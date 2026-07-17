Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra en Flip 8 verschijnen in officiële marketingfoto’s

Er gaat bijna geen dag voorbij, of Samsung komt in het nieuws met de nieuwe vouwbare smartphones. Vanavond kunnen we nieuwe beelden met je delen van de Galaxy Z Fold 8, de Galaxy Z Fold 8 Ultra en de Z Flip 8. De foto’s zijn promotie-afbeeldingen die nu zijn uitgelekt.

Promotiefoto’s van nieuwe foldables

Nog een paar dagen voordat Samsung op 22 juli zijn nieuwe opvouwbare smartphones presenteert, zijn opnieuw officiële ogende marketingafbeeldingen van de Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra en Galaxy Z Flip 8 uitgelekt. De afbeeldingen geven een goed beeld van het ontwerp en bevestigen verschillende specificaties die eerder al in geruchten opdoken. De foto’s worden gedeeld door Evan Blass.

De gelekte afbeeldingen laten zien dat Samsung de Galaxy Z Fold 8 voorziet van een breder ontwerp. Dat moet het toestel prettiger maken voor dagelijks gebruik en het bekijken van video’s. Op meerdere afbeeldingen is ook het buitenste scherm in gebruik te zien, onder meer met apps zoals Instagram, waardoor je een betere indruk krijgt van hoe het toestel in gesloten toestand werkt.

Ook over de camera’s lijkt nu meer duidelijkheid te bestaan. De marketingbeelden bevestigen dat de Galaxy Z Fold 8 beschikt over een 50 megapixel hoofdcamera en een 50 megapixel groothoeklens. Bij de Galaxy Z Fold 8 Ultra ligt de nadruk nog meer op fotografie. Dat model krijgt volgens de afbeeldingen een 200 megapixel hoofdcamera, een 50 megapixel ultragroothoekcamera en een 10 megapixel telelens. De Galaxy Z Flip 8 krijgt op zijn beurt een 50 megapixel hoofdcamera en een 12 megapixel ultragroothoekcamera.

Wat betreft de batterijcapaciteit komen we ook meer te weten. De Galaxy Z Fold 8 Ultra krijgt een batterij van 5000 mAh, terwijl de Galaxy Z Flip 8 is uitgerust met een 4300 mAh batterij. Voor de gewone Galaxy Z Fold 8 wordt in de afbeeldingen geen capaciteit genoemd, maar wel een geschatte videoweergave van maximaal 26 uur. Eerdere geruchten spraken over een batterij van 4800 mAh.

De marketingbeelden laten daarnaast zien dat Samsung de twee Fold-modellen duidelijk verschillend positioneert. De Galaxy Z Fold 8 wordt vooral gepresenteerd als toestel voor entertainment en dagelijks gebruik, terwijl de Galaxy Z Fold 8 Ultra zich richt op multitasking en creatieve toepassingen. De beelden sluiten aan op wat we eerder zagen. Onlangs kregen we ook de nieuwe smartwatches te zien.

Hoewel de afbeeldingen geen zijaanzichten bevatten, sluiten ze aan bij eerdere informatie over de afmetingen. Volgens eerdere lekken is de Galaxy Z Fold 8 uitgeklapt ongeveer 4,5 mm dik, terwijl de Ultra-variant met 4,1 mm nog iets dunner zou zijn.

Met de nieuwste reeks marketingafbeeldingen lijkt er nog maar weinig geheim te blijven tot de officiële presentatie. Samsung onthult de nieuwe opvouwbare smartphones tijdens Galaxy Unpacked op 22 juli. Volgens eerdere geruchten zou de Galaxy Z Flip 8 de laatste flip-telefoon zijn van Samsung.