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    Google Pixel 11 Pro Fold render header
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    Google Pixel 11 Pro Fold lekt uit in nieuwe kleur: trekt aandacht met nieuwe cameramodule

    Stefan HageDoor Bijgewerkt:Geen reacties2 minuten leestijd

    Google zal vermoedelijk ergens deze zomer de nieuwe Google Pixel 11-serie aankondigen. De informatie over de nieuwe devices is al meermaals naar buiten gekomen. Nu komen er meer details over de Google Pixel 11 Pro Fold naar buiten. Deze zal in een nieuwe kleur verschijnen.

    Google Pixel 11 Pro Fold opnieuw gelekt

    Deze zomer is de verwachte introductie van de Pixel 11-serie, en de geruchten blijven zich opstapelen . Dit keer zijn er nieuwe afbeeldingen van de Pixel 11 Pro Fold verschenen, waarop niet alleen een nieuwe kleur te zien is, maar ook een opvallend detail rond de camera. De foto wordt gedeeld door Mystic Leaks.

    De gelekte render toont de vouwbare smartphone in de nieuwe kleur Pine. Deze donkergroene tint was eerder alleen bij naam genoemd, maar is nu voor het eerst te zien. De kleur wordt gecombineerd met een lichtgouden frame en een goudkleurig Google-logo. Volgens de informatie zou dezelfde Pine-uitvoering ook beschikbaar komen voor de Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL.

    Google Pixel 11 Pro Fold

    Qua ontwerp lijkt de achterkant sterk op die van de Pixel 10 Pro Fold. Toch zijn er enkele subtiele veranderingen zichtbaar. Zo is de camerabalk iets smaller geworden en lopen de uitsparingen voor de camera’s nu volledig door tot aan de rand, waardoor overtollig metaal lijkt te verdwijnen.

    Ook de indeling van de camera’s wijzigt lichtjes. De hoofdcamera en groothoeklens bevinden zich onderaan de camerabalk, terwijl de autofocus-sensor is verplaatst. Rechtsboven is de telelens te vinden. Het meest opvallende detail is de cameraflitser. Die lijkt groter te zijn dan bij de vorige generatie en heeft bijna hetzelfde formaat als een cameralens. Dat zorgt direct voor nieuwe speculaties.

    Volgens sommige geruchten zou Google werken aan een functie met de naam Pixel Glow. Eerder werd gedacht dat deze lichtindicator rondom de camerabalk zou worden verwerkt, maar op basis van de nieuwe afbeeldingen lijkt daar weinig ruimte voor te zijn. Daarom wordt nu gespeculeerd dat de grotere cameraflitser mogelijk ook dienstdoet als Pixel Glow. Daar is op dit moment echter geen bevestiging voor. Wanneer de Pixel 11-serie officieel wordt aangekondigd, is nog niet bekend.

    Google Pixel 10 Pro Fold productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro Fold
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    Google Pixel 10 Pro XL productafbeelding
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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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