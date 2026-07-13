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    Google Health 5.03 is handige update met meer statistieken

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Google Health is de opvolger van de Fitbit-app. Met de update naar Google Health 5.03 worden verschillende verbeteringen doorgevoerd, waaronder voor dutjes, en ook krijg je meer statistieken over je gezondheid voorgeschoteld.

    Google Health 5.03 uitgebracht

    Google is begonnen met de uitrol van Google Health 5.03, een update die verschillende verbeteringen toevoegt aan de gezondheidsapp. De nieuwe versie is vanaf nu beschikbaar voor iOS en wordt geleidelijk uitgerold naar Android. Een van de opvallendste veranderingen is dat dutjes voortaan meetellen voor je totale slaapduur.

    Met de update kun je het tabblad Vandaag verder personaliseren. Je hebt nu de mogelijkheid om veel meer gezondheidsgegevens toe te voegen aan je dagelijkse dashboard. Denk daarbij aan statistieken zoals hartslagvariabiliteit, ademhalingsfrequentie, zuurstofsaturatie (SpO2), rusthartslag, huidtemperatuurvariatie, bloedglucose, mindful minuten en dagen, veerkracht en de inname van eiwitten, vetten en koolhydraten. Ook het vriendenklassement kan aan het overzicht worden toegevoegd. Zo zie je in één oogopslag de gegevens die jij het belangrijkst vindt.

    Google Health

    Ook het slaapoverzicht is uitgebreid. Dutjes van langer dan twintig minuten worden voortaan meegerekend in je totale slaapduur over een periode van 24 uur. Op het tabblad Slaap kun je zowel je hoofdslaap als je totale slaap, inclusief dutjes, bekijken en de ontwikkeling daarvan in de tijd volgen. Op het tabblad Vandaag blijft alleen de duur van je hoofdslaap zichtbaar.

    Daarnaast lost Google een aantal problemen op rondom sportregistratie. Zo zijn fouten verholpen waarbij sommige gebruikers onjuiste afstanden zagen tijdens zwemsessies. Ook zijn verschillen aangepakt tussen de hoogtemetingen in Google Health en gegevens uit Strava of TCX-bestanden.

    Voor iPhone-gebruikers brengt versie 5.03 bovendien functies die Android-gebruikers al eerder ontvingen met versie 5.02. Zo kun je de belangrijkste statistieken op het tabblad Gezondheid eenvoudiger herschikken door kaarten te verslepen. Ook is de zoekfunctie voor voedingsmiddelen verbeterd, waarbij zoekresultaten nu direct portiegroottes en calorieën tonen. Verder zijn dutjes overzichtelijker weergegeven dankzij een apart tabblad binnen de dagelijkse slaapweergave.

    Fitbit
    Fitbit
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    Fitbit
    Ontwikkelaar: Fitbit LLC
    Prijs: Gratis

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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