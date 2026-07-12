Android Update Bulletin week 28: deze toestellen kregen updates

DroidApp geeft je iedere zondag een overzicht met de updates die in de afgelopen week zijn verschenen. In de afgelopen zeven dagen is er begonnen met het verspreiden van de juli-update. Welke toestellen hebben een Android-update gehad?
Android updates in week 28
Google kwam eerder deze maand met de beveiligingsupdate van juli. Deze update is beschikbaar gekomen voor de Pixel-toestellen. Voor de Pixel-modellen werd de update gecombineerd met verschillende nieuwe verbeteringen die toegevoegd zijn. Verder was het rustig met updates. Dat verandert vermoedelijk in de komende weken, als meer toestellen geüpdatet zullen worden. Dit zijn de Android-updates van week 28.
De Razr Fold in de Motorola Razr Fold review
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- Google Pixel 6a: beveiligingsupdate juli
- Google Pixel 6: beveiligingsupdate juli
- Google Pixel 6 Pro: beveiligingsupdate juli
- Google Pixel 7a: beveiligingsupdate juli
- Google Pixel 7: beveiligingsupdate juli
- Google Pixel 7 Pro: beveiligingsupdate juli
- Google Pixel 8: beveiligingsupdate juli
- Google Pixel 8 Pro: beveiligingsupdate juli
- Google Pixel 8a: beveiligingsupdate juli
- Google Pixel Fold: beveiligingsupdate juli
- Google Pixel 9: beveiligingsupdate juli
- Google Pixel 9 Pro: beveiligingsupdate juli
- Google Pixel 9 Pro XL: beveiligingsupdate juli
- Google Pixel 9 Pro Fold: beveiligingsupdate juli
- Google Pixel 9a: beveiligingsupdate juli
- Google Pixel 10a: beveiligingsupdate juli
- Google Pixel 10: beveiligingsupdate juli
- Google Pixel 10 Pro: beveiligingsupdate juli
- Google Pixel 10 Pro XL: beveiligingsupdate juli
- Google Pixel 10 Pro Fold: beveiligingsupdate juli
Motorola
- Motorola Razr Fold: beveiligingsupdate mei
OnePlus
- OnePlus 15: verbeteringen en juni-update
- OnePlus 15R: verbeteringen en juni-update
Xiaomi
- Xiaomi 17T: stabiliteit-, camera- en WiFi-verbeteringen
- Xiaomi 17T Pro: stabiliteit-, camera- en WiFi-verbeteringen