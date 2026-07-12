Android Update Bulletin week 28: deze toestellen kregen updates

DroidApp geeft je iedere zondag een overzicht met de updates die in de afgelopen week zijn verschenen. In de afgelopen zeven dagen is er begonnen met het verspreiden van de juli-update. Welke toestellen hebben een Android-update gehad?

Android updates in week 28

Google kwam eerder deze maand met de beveiligingsupdate van juli. Deze update is beschikbaar gekomen voor de Pixel-toestellen. Voor de Pixel-modellen werd de update gecombineerd met verschillende nieuwe verbeteringen die toegevoegd zijn. Verder was het rustig met updates. Dat verandert vermoedelijk in de komende weken, als meer toestellen geüpdatet zullen worden. Dit zijn de Android-updates van week 28.

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