Android Update Bulletin week 27: deze toestellen kregen updates

In de laatste dagen van juni en de eerste dagen van juli, was het redelijk rustig qua updates. Toch zijn verschillende apparaten bijgewerkt met een update. De updates van week 27 zetten we op een rijtje.

Android updates in week 27

We geven je iedere zondag een weekoverzicht met de verschenen updates in de afgelopen week. In de komende dagen en weken verwachten we weer veel updates. Doorgaans is het aan het eind van de maand altijd wat rustiger, en dat geldt ook voor de eerste dagen van de nieuwe maand. In deze editie van het Android Update Bulletin zetten we de updates van week 27 op een rij.

Krijg je een update binnen, laat het ons dan weten. Stuur ons een mail, met een screenshot, naar redactie@droidapp.nl. Dan kunnen we het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken. Je hulp is belangrijk!

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