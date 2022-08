De vergeten smartphone: Huawei Ascend P7

Een elegant ontwerp, boordevol specificaties en stiekem wat knip-en-plakwerk van een iPhone. We zagen het terug bij de high-end modellen uit de Huawei Ascend-serie. Vandaag bespreken we in ‘De vergeten smartphone’ de Huawei Ascend P7.

Huawei Ascend P7

Weet je nog, die jaren waarin Huawei toestel voor toestel uitbracht, en steeds met ieder toestel wel wist te imponeren? Die tijd ligt -helaas- achter ons. Maar terugblikken doen we graag. Met vandaag de Huawei Ascend P7. Wat had dit toestel te bieden? We bespreken hem in ‘De vergeten smartphone’. Deze telefoon verscheen als opvolger van de eerder besproken Huawei Ascend P6 en verscheen in 2014 op de markt, hetzelfde jaar als waarin DroidApp werd opgericht!

De Huawei Ascend P7 hebben we in dat jaar uitgebreid besproken in de Huawei Ascend P7 review. Net als bij zijn voorganger zagen we weer wat overeenkomsten als bijvoorbeeld bij de iPhone. Niet heel gek; met de Ascend P6 wist het bedrijf erg goed te scoren; dat succes wilde het merk graag wederom behalen met de P7. Dat is het merk aardig gelukt.

Voor een bedrag van 450 euro, dat later daalde naar onder de 300 euro, kreeg je een riant uitgeruste smartphone met een 5,0 inch Full-HD scherm en met een dikte van slechts 6,5 millimeter woog het toestel slechts 124 gram. Huawei leverde de Ascend P6 met een Kirin 910T quad-core processor en werd geleverd met 2GB RAM en 16GB interne opslagruimte. Dit kon uitgebreid worden met een geheugenkaart.

De Huawei Ascend P7 en de P8 (links)

Op het gebied van fotografie was de Huawei Ascend P7 er met een 13 megapixel hoofdcamera. Verder zagen we een 8MP front-camera aan de voorzijde. De 2500 mAh batterij zat onder de metalen behuizing van de Huawei en hield het bij gemiddeld gebruik 2-2,5 dag uit. Nog even over de camera; deze leverde lang niet altijd geweldige foto’s af. De resultaten waren vaak inconsistent, terwijl die van de P6 juist erg goed waren. Leuk detail, hier vind je het fotoalbum dat we hebben gemaakt met foto’s van de Ascend P7. Er zaten ook alvast vanuit de fabriek wat bijzondere toepassingen op de telefoon. Eén daarvan was de spiegel, waarbij gebruik gemaakt wordt van de front-camera. Wanneer je op een bepaalde manier het scherm aanraakte, verscheen er een (virtuele) barst in het scherm. Ook kon je het vergrootglas gebruiken, waarbij de camera werd gebruikt. Echter werd niet lekker scherp gesteld, waardoor je er nog niet veel aan had.

Bij de Huawei Ascend P7 werden ook NFC-tags meegeleverd. Hiermee kon je bepaalde instellingen aanpassen om zo bepaalde acties uit te voeren. Denk aan het inschakelen van de WiFi als je de tag scande. De smartphone kwam op de markt met Android 4.4.2 KitKat, waarbij natuurlijk de EMUI interface meegeleverd werd. Later volgde de update naar Android 5.1.1 Lollipop. Een update naar Marshmallow zat er niet in voor het toestel.



Huawei Ascend P7 samengevat in 3 punten

Design á la iPhone

Gewicht van slechts 124 gram

Matige camera

Heb jij de Huawei Ascend P7 gehad? Wat waren jouw herinneringen aan het toestel? We horen het graag! Laat een reactie achter onder dit bericht.