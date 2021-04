Tot en met de Huawei Ascend P7-serie gebuikte Huawei voor haar toestellen de naam ‘Ascend’. Zo ook bij de in 2013 uitgebrachte Huawei Ascend G700. We bespreken dit gunstig geprijsde toestel van 7,5 jaar oud in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

Huawei Ascend G700

In oktober 2013, alweer zeven en een half jaar geleden, bracht Huawei de Ascend G700 uit. Een jaar eerder betrad Huawei de Nederlandse markt met haar smartphones. Het toestel vond best gretig aftrek, ondanks dat de EMUI skin van Huawei destijds een enorme omschakeling was voor degenen die gewend waren aan toestellen van andere fabrikanten. Dat weerhield velen er niet van, want voor wat je kreeg bij de Huawei Ascend G700 kreeg je een uitgebreide telefoon vol mogelijkheden.

Nog even terugkomend op de EMUI-skin. In de beginjaren van Huawei was deze zeer speels, misschien wel tegen het kinderachtige aan. Het gaf gebruikers wel veel mogelijkheden. Met de vele verschillende thema’s werden alle aspecten in de interface in een andere stijl gegoten. Kenmerkend waren de grote widgets op het startscherm met wat albumfoto’s, het weer, de klok en contacten. De Huawei Ascend G700 kwam op de markt met Android 4.2 Jelly Bean

De Huawei Ascend G700 werd op de markt gebracht met een MediaTek MT6589 chipset. Dit was een quad-core processor welke geklokt was op 1.2GHz. Deze wordt bijgestaan door 2GB aan werkgeheugen en 8GB aan opslagruimte. Natuurlijk kon dit uitgebreid worden middels een microSD-geheugenkaart. Hier kon je bijvoorbeeld de foto’s opslaan die je met de 8 megapixel camera had gemaakt. Deze camera had ook autofocus en een LED-flitser. Filmpjes maken kon in Full-HD met 30 frames per seconde. Huawei leverde de Ascend G700 met een 5,0 inch display met HD+ resolutie, had Bluetooth, WiFi, GPS en was leverbaar in het zwart en wit.

In Nederland verscheen de Huawei Ascend G700 voor een adviesprijs van 269 euro. Gebruikers waren enorm positief over de accuduur, wat nog altijd een pluspunt is bij Huawei toestellen. Daarbij was de smartphone lekker snel voor zijn geld en was dual-sim een handige bijkomstigheid. Dit was iets wat maar weinig toestellen aanboden.