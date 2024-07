Huawei brak in Nederland pas echt door met de komst van haar eerste échte Android-smartphone; de P6. Toch was de Chinese fabrikant daarvoor al actief. We bespreken de Windows Phone; de Huawei Ascend W1 in ‘De vergeten smartphone’.

Huawei Ascend W1

De Huawei Ascend W1 is misschien niet de meest bekende smartphone van de Chinese fabrikant. Het was de eerste telefoon van het bedrijf die voorzien was van Windows Phone. Daarbij was de telefoon ook bijzonder te noemen, doordat het één van de eerste toestellen was met Windows Phone 8.

Aan de voorzijde van de Huawei Ascend W1 was een 4,0 inch beeldscherm te vinden. Deze had een resolutie van 800 x 480 pixels. Onder de behuizing lag een Snapdragon 400 dual-core processor met een rekenkracht van 1.2 GHz, best netjes. Daarbij was er 512MB RAM-geheugen en een opslagruimte van 4GB. Dit was uitbreidbaar met 32GB via een geheugenkaart.

Foto’s maken met de Huawei Ascend W1 kon met de 5 megapixel camera aan de achterzijde van de telefoon. Deze had een LED-flitser en ook autofocus. Aan de voorzijde zat een 0,3 megapixel VGA camera. Filmen kon in 720p HD. Er was WiFi, Bluetooth, GPS en een Micro-USB poort. De verwisselbare accu van de Ascend W1 had een capaciteit van 1950 mAh.

De Huawei Ascend W1 was minder bekend dan de Huawei Ascend P6. Dat toestel zorgde voor een enorme doorbraak voor Huawei in Nederland. De W1 kwam medio 2013 voor een bedrag van ongeveer 200 euro uit in ons land.



Huawei Ascend W1 samengevat in 5 punten: