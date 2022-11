De vergeten smartphone: Huawei Ascend Mate 7

We gaan in deze editie van ‘De vergeten smartphone’ terug naar het jaar 2014. In hetzelfde jaar als waarin DroidApp werd opgericht, konden we kennismaken met de Huawei Ascend Mate 7. Er valt genoeg te melden over deze grote smartphone.

Huawei Ascend Mate 7

In onze wekelijkse rubriek ‘De vergeten…’ bespreken we de meest uiteenlopende smartphones en telefoons. Toestellen die we misschien niet helemaal zijn vergeten, of waarvan je nu denkt, oh ja, die was er ook nog. De Huawei Ascend Mate 7 is de smartphone die we deze week onder de aandacht brengen. Het was een krachtpatser van een smartphone, van een merk waarvan we destijds nog dachten ‘huh, wat is dat voor merk?’. Hoewel Huawei door de Amerikaanse sancties -helaas- weer op smartphonegebied naar de achtergrond is verdwenen, heeft Huawei jarenlang ontzettend goede zaken gedaan.

Enorm

De Huawei Ascend P7 verscheen in 2014, in hetzelfde jaar als toen DroidApp werd opgericht. De smartphone was een voor die tijd kolossaal ding en werd op de markt gebracht als het nieuwe vlaggenschip van de Chinese fabrikant. Huawei bracht eerder dat jaar al een ander vlaggenschip uit, de Huawei Ascend P7. De Huawei Ascend Mate 7 was een flinke jongen met een voor die tijd ongekend groot scherm, met Full-HD resolutie. Dat had een grootte van 6,0 inch, waarbij nu de ‘normale’ smartphone zonder problemen met een 6,5 of 6,67 inch scherm wordt geleverd. Het scherm van de Huawei kon gebruikt worden in combinatie met handschoenen, zo stelde de fabrikant.

In 2014 konden we bij de Mate 7 wel spreken over een phablet, een mix tussen een telefoon en een tablet. Opvallend was destijds verder de enorme accucapaciteit die uitkwam op 4100 mAh. Aan boord zat verder een Kirin 925 chipset, een octa-core processor uit de fabriek van Huawei zelf. Het werkgeheugen kwam uit op 2GB of 3GB. Voor het interne geheugen had je de keuze uit een variant met 16GB of een versie met 32GB. Je kon bij de Huawei Ascend Mate 7 gelukkig gewoon nog het geheugen uitbreiden met een geheugenkaart, waardoor je altijd ruimte had voor je foto’s. Deze foto’s kon je schieten met de 13 megapixel camera aan de achterkant, of met de 5 megapixel front-camera. Het opnemen van 4K beelden was met de Mate 7 nog niet mogelijk.

Met een vleugje Apple

De grote aluminium behuizing van het toestel gaf de telefoon een premium uitstraling. Aan de achterzijde van de telefoon zat de vingerafdrukscanner. Over Android 4.4 KitKat lag de eigen Emotion UI skin van het merk. Huawei haalde overduidelijk de inspiratie bij Apple vandaan, want er waren wel heel veel overeenkomsten te vinden met dat van iOS. Eén van de eigenschappen was bijvoorbeeld het ontbreken van de app-drawer, het aparte app-menu. Tevens waren er verschillende gestures die deden denken aan dat van de Apple iPhone.

De Huawei Ascend Mate 7 werd doorgaans erg positief ontvangen. Een mooie afwerking en behuizing, dito scherm en een flinke accu. Ook de snelheid van het toestel werd positief ontvangen door de gebruikers. Later verscheen voor de Mate 7 nog een update naar Android 5.1.1 Lollipop en een update naar Android 6.0 Marshmallow. Opvallend is verder dat de Huawei Ascend Mate 7 de opvolger was van de Huawei Ascend Mate 2. Die smartphone verscheen een paar maanden eerder, maar werd niet in Nederland uitgebracht.



Huawei Ascend Mate 7 samengevat in 3 punten