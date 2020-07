In 2014 bracht LG een nieuwe smartphone uit in de bekende G-serie; de LG G3. Dit stijlvolle toestel borduurde voort op de LG G2. We bespreken de G3 in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

LG G3

We gaan in deze editie van ‘De vergeten smartphone’ terug naar het jaar 2014. Zes jaar geleden verscheen namelijk de LG G3. Met deze telefoon had je een 5,5 inch scherm met een enorme resolutie van 2560 x 1440 pixels. Het was één van de eerste smartphone met een QHD-beeldscherm, al waren de resultaten in de praktijk niet bij iedereen even positief. Het verschil met Full-HD zou nauwelijks opvallen.

Minder positieve berichten gingen ook over de snelheid en de software van de LG G3. DroidApp kreeg destijds ook van verschillende gebruikers berichten binnen over haarscheurtjes in de behuizing van de smartphone. Het design van de telefoon was voorzien van een kunststof dat leek op geborsteld metaal, dat was het dus echter niet. Net als bij de voorganger, de LG G2, zaten de power- en volumetoets aan de achterkant van de telefoon. Wel zijn er verschillende verbeteringen in het design doorgevoerd, ten opzichte van de voorganger.

Specificaties

LG bracht de G3 uit met Android 4.4.2 KitKat, waarna later nog een update naar 5.0 Lollipop en Android 6.0 Marshmallow werd uitgerold. Verder was er een Snapdragon 801 quad-core processor met 2GB/3GB RAM en 16GB/32GB aan opslagruimte. Met de 13 megapixel camera kon je in 4K filmen en er was Laser-autofocus. Voorop was de LG G3 voorzien van een 2.1 megapixel front-camera. Ook WiFi, NFC en Bluetooth vond je terug op de telefoon. De 3000 mAh accu was verwisselbaar en kon je zelfs draadloos opladen.

In de eerste elf maanden van de verkoop, wist LG 10 miljoen G3’s aan de man te brengen, de best verkochte LG-smartphone ooit. Daarbij was de telefoon met een adviesprijs van 549 euro scherp geprijsd, in vergelijking met de concurrentie.

LG G3 samengevat in 3 punten: