Een toestel met een gebogen scherm, nee, het is niet iets van echt de laatste jaren. In 2013 bracht LG de LG G Flex uit, een smartphone met een gebogen scherm en een opvallend design met zelfherstellende achterkant. We bespreken dit toestel in ‘De vergeten smartphone’.

LG G Flex

In 2013 bracht het Zuid-Koreaanse LG de LG G Flex uit; een smartphone wat een zeer opvallende verschijning was. Het toestel had een gebogen scherm over de verticale lengte van de telefoon. Dit zorgde ervoor dat de LG G Flex beter in de hand lag en een betere beeldkwaliteit. Ook de geluidskwaliteit moest beter zijn, dankzij de buiging.

LG voorzag de smartphone van een 6,0 inch OLED-display, wat zeker voor die tijd enorm was. Deze leverde een HD-resolutie, maar een minpuntje volgens gebruikers was wel dat de helderheid niet heel fel kon op zonnige dagen. Bijzonder was ook de achterkant. Dit was een zelfherstellende achtercover. Haarscheurtjes trokken hierdoor vanzelf weer weg.

De smartphone had veel overeenkomsten met de LG G2, een erg populaire smartphone van de fabrikant. Het was dezelfde software en hardware, maar had geen gebogen scherm. Het gebogen scherm was onwijs bijzonder, maar ook de techniek in de telefoon. Ook andere componenten zoals de accu moest gebogen worden.

Aan boord van de LG G Flex was een Snapdragon 800 quad-core processor, samen met 2GB RAM en 32GB opslagruimte. Dit geheugen was niet uit te breiden met een geheugenkaart. Er was verder een flinke 3500 mAh accu, 13 megapixel camera en 2,1 megapixel front-camera. De Flex draaide vanuit de doos op Android 4.2.2 Jelly Bean. LG bracht later nog een update uit naar Android 4.4.2 KitKat.

LG bracht in 2015 een opvolger voor de smartphone uit; de LG G Flex 2. Hoewel er nog enige tijd berichten rond gingen over een LG G Flex 3, is die er nooit gekomen. Maar LG mag wat ons betreft zo’n smartphone alsnog uitbrengen! De telefoon kwam in 2013 op de markt voor een bedrag van rond de 700 euro.

Een een video waarin de zelfhelende achterkant wordt getoond:

LG G Flex samengevat in 5 punten: